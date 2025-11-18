Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România - San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie de ultim moment înaintea meciului România – San Marino, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:45.

Ionuţ Radu (28 de ani), titularul postului de portar al României, nu va apăra în meciul tricolorilor cu San Marino. Potrivit informaţiilor AntenaSport, Ionuţ Radu are o problemă la mână şi va fi menajat de selecţioner în meciul din această seară.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mircea Lucescu va avea de ales între portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu şi cel al Rapidului, Marian Aioani.

România are şansa de a-şi reface moralul după meciul de coşmar cu Bosnia, în care tricolorii au condus cu 1-0 şi au pierdut cu 3-1. Partida a însemnat ratarea locului 2 în grupă de către tricolori. România merge însă la barajul pentru World Cup 2026 după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.

În acest moment România ar putea pica la baraj cu una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.