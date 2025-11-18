Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România - San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România – San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii!
EXCLUSIV

Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România – San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii!

Publicat: 18 noiembrie 2025, 17:52

Comentarii
Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România – San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii!

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie de ultim moment înaintea meciului România – San Marino, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu (28 de ani), titularul postului de portar al României, nu va apăra în meciul tricolorilor cu San Marino. Potrivit informaţiilor AntenaSport, Ionuţ Radu are o problemă la mână şi va fi menajat de selecţioner în meciul din această seară.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Ionuţ Radu nu va fi în poartă la meciul România – San Marino

Mircea Lucescu va avea de ales între portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu şi cel al Rapidului, Marian Aioani.

România are şansa de a-şi reface moralul după meciul de coşmar cu Bosnia, în care tricolorii au condus cu 1-0 şi au pierdut cu 3-1. Partida a însemnat ratarea locului 2 în grupă de către tricolori. România merge însă la barajul pentru World Cup 2026 după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.

În acest moment România ar putea pica la baraj cu una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.

Reclamă
Reclamă

Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: “Am pieptul plin ca porumbelul”

Cântăreţul Cezar Ouatu va interpreta imnul României, “Deşteaptă-te, române!” la partida tricolorilor cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

“Mă încearcă o emoţie de nedescris. Am cântat pe scene mici, mari, în lung şi în lat, dar, credeţi-mă, această dublă bucurie, cumva, să reprezint prin imnul României intonat de mine în această seară, să reprezint România, tricolorii şi nu în ultimul rând la mine acasă, să reprezint Ploieştiul, Ploieştiul meu natal, unde am crescut şi un oraş care mi-a oferit atât de multe.

Să cânt alături de toţi suporterii care, în mare parte, vor fi şi din Ploieşti şi din toată ţara. Şi pentru cei de acasă, bineînţeles. O bucurie imensă să pot cânta live din tot sufletul şi din toată suflarea mea. Sper să fie de bun augur la nivel sportiv. Tricolorilor le doresc mult, mult succes.

Vremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 gradeVremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 grade
Reclamă

E prima dată când intonez imnul pentru echipa naţională de fotbal a României şi acest lucru mă onorează, am o mândrie de nedescris, am pieptul plin ca porumbelul. Stau cu pieptul în faţă şi voi cânta cu cea mai mare mândrie pentru voi şi pentru noi, românii, într-un context care e unic şi o dată în viaţă”, a declarat Cezar Ouatu.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Observator
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
18:47
LIVE SCOREIrak – Emiratele Arabe Unite se joacă ACUM. Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026
18:36
România U21 – Spania U21 (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” mici înfruntă liderul grupei. Echipele de start
18:13
România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei
18:13
Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina
18:05
Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: “Dacă nu le convine unora, poate să plece”
18:01
Miodrag Belodedici, verdict despre șansele României la baraj: “Toți vor să joace împotriva noastră, nu?”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 3 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 4 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 5 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” 6 Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”