Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România - San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie de ultim moment înaintea meciului România – San Marino, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:45.
Ionuţ Radu (28 de ani), titularul postului de portar al României, nu va apăra în meciul tricolorilor cu San Marino. Potrivit informaţiilor AntenaSport, Ionuţ Radu are o problemă la mână şi va fi menajat de selecţioner în meciul din această seară.
Mircea Lucescu va avea de ales între portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu şi cel al Rapidului, Marian Aioani.
România are şansa de a-şi reface moralul după meciul de coşmar cu Bosnia, în care tricolorii au condus cu 1-0 şi au pierdut cu 3-1. Partida a însemnat ratarea locului 2 în grupă de către tricolori. România merge însă la barajul pentru World Cup 2026 după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.
În acest moment România ar putea pica la baraj cu una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.
Cântăreţul Cezar Ouatu va interpreta imnul României, “Deşteaptă-te, române!” la partida tricolorilor cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.
“Mă încearcă o emoţie de nedescris. Am cântat pe scene mici, mari, în lung şi în lat, dar, credeţi-mă, această dublă bucurie, cumva, să reprezint prin imnul României intonat de mine în această seară, să reprezint România, tricolorii şi nu în ultimul rând la mine acasă, să reprezint Ploieştiul, Ploieştiul meu natal, unde am crescut şi un oraş care mi-a oferit atât de multe.
Să cânt alături de toţi suporterii care, în mare parte, vor fi şi din Ploieşti şi din toată ţara. Şi pentru cei de acasă, bineînţeles. O bucurie imensă să pot cânta live din tot sufletul şi din toată suflarea mea. Sper să fie de bun augur la nivel sportiv. Tricolorilor le doresc mult, mult succes.
E prima dată când intonez imnul pentru echipa naţională de fotbal a României şi acest lucru mă onorează, am o mândrie de nedescris, am pieptul plin ca porumbelul. Stau cu pieptul în faţă şi voi cânta cu cea mai mare mândrie pentru voi şi pentru noi, românii, într-un context care e unic şi o dată în viaţă”, a declarat Cezar Ouatu.
