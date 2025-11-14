"Devine frustrat". Ce a spus selecționerul Portugaliei după gestul care i-a adus eliminarea lui Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Închide meniul
“Devine frustrat”. Ce a spus selecționerul Portugaliei după gestul care i-a adus eliminarea lui Cristiano Ronaldo

Andrei Nicolae Publicat: 14 noiembrie 2025, 9:48

Cristiano Ronaldo, înainte să fie eliminat din Irlanda - Portugalia / Profimedia

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a vorbit după eșecul Portugaliei contra Irlandei despre eliminarea lui Cristiano Ronaldo, care a venit în urma unui gest regretabil. În minutul 59 al duelului Aviva Stadium, “CR7” a văzut inițial cartonașul galben după ce l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, însă după consultarea VAR, centralul Glenn Nyberg i-a arătat direct “roșu”.

Gestul golănesc al lui Cristiano Ronaldo din meciul Irlanda – Portugalia a stârnit o controversă imensă, iar selecționerii celor două naționale nu au scăpat la conferința de presă de întrebările pe seama acestui subiect. Antrenorul irlandezilor, Heimir Hallgrimson, a dezvăluit ce i-a spus atacantul lusitan chiar în momentul în care se îndrepta spre vestiare, în timp ce Roberto Martinez a ținut să își apere elevul.

Roberto Martinez, după eliminarea lui Cristiano Ronaldo: “E incredibil”

Selecționerul Portugaliei este de părere că gestul lui Ronaldo nu a fost nicidecum unul violent și că reluările oferite de cei din camera VAR au făcut acțiunea lusitanului să pară mai gravă decât a fost de fapt. În plus, Martinez a pus cele întâmplate pe seama dorinței de a câștiga a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur.

Primul motiv pentru care Cristiano a primit cartonașul roșu este acela că are multe pasiune și devine frustrat atunci când nu câștigă, iar asta vrem de la toți jucătorii.

Cred că e greu pentru un jucător precum Ronaldo să joace în careul advers. Azi a avut doi fundași cu care a fost constant în contact fizic. Nu a fost nicio violență la gestul lui.

A încercat să-și depășească adversarul și a avut ghinionul că a intervenit VAR…unghiul din care este filmat face ca totul să pară mai rău decât ceea ce s-a întâmplat de fapt. Este primul cartonaș roșu primit de Cristiano Ronaldo la națională. Este incredibil“, a spus Roberto Martinez, potrivit abola.pt.

Ronaldo nu a ieșit în evidență în mod negativ doar prin eliminare, ci și prin ce a urmat după ce văzuse inițial “galbenul”. Cristiano Ronaldo a râs de adversarul său pe care l-a lovit şi i-a făcut semn că plânge, înainte să fie eliminat. Ulterior, în drumul către vestiare, starul lusitan a avut mai multe gesturi pentru care a fost taxat de fanii din tribune.

Concret, el l-a ironizat pe arbitru prin expresia facială făcută, i-a aplaudat pe fanii irlandezi care-l huiduiau la scenă deschisă şi s-a dus şi la selecţionerul Irlandei, cu care a avut un scurt schimb de replici. În funcție de suspendarea pe care o va primi, Ronaldo riscă să rateze startul Campionatului Mondial din 2026.

