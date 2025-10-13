"E groaznic" Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România - Austria! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a oferit o primă reacţie după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu din meciul România – Austria 1-0.
În minutul 72 al meciului, Mihai Popescu a ieşit de pe teren accidentat, fiind înlocuit cu cel care avea să devină eroul partidei, Virgil Ghiţă. Ghiţă a înscris în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.
Mihai Stoica, după accidentarea lui Mihai Popescu din România – Austria 1-0: “E groaznic”
“Este posibil ca la Mihai Popescu să fie o accidentare destul de gravă. Ok, nu a plecat la spital, era pe bancă, era cu gheaţă (n.r.: la genunchi), dar am vorbit cu medicul nostru şi crede că este posibil să-şi fi luxat rotula, o accidentare grea.
Noi suntem fără Dawa, Graovac, acum şi fără Mihai Popescu… Este ceva groaznic. Să sperăm că nu este grav. Nu avem ce să facem”
Noi suntem fără Dawa, Graovac, acum şi fără Mihai Popescu… Este ceva groaznic. Să sperăm că nu este grav. Nu avem ce să facem”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Din informaţiile AntenaSport, accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani) este una la nivelul ligamentelor, iar fundaşul FCSB-ului ar putea lipsi mai multe luni de pe teren.
În absenţa lui Joyskim Dawa (29 de ani), cuplul obişnuit de fundaşi centrali de la FCSB era Siyabonga Ngezana – Mihai Popescu. Mihai Stoica preciza că Dawa ar putea reveni pe teren la finalul lunii noiembrie.
Mihai Popescu a evoluat în 9 partide în acest sezon în campionat, a jucat în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 cu CFR Cluj şi a bifat 6 partide în Europa League, jucând tot meciul în jocurile din grupă ale roş-albaştrilor, 1-0 cu Go Ahead Eagles şi 0-2 cu Young Boys Berna.
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!
- “Am fost foarte proşti” Ralf Rangick şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea dramatică din meciul cu România
- Remarcatul-surpriză al lui Panduru după România – Austria 1-0: “A alergat din primul până în ultimul minut”
- România, favorită la locul 2 în grupă după victoria “nebună” cu Austria! Ce şanse au tricolorii la primul loc