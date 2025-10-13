"E groaznic" Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România - Austria! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a oferit o primă reacţie după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu din meciul România – Austria 1-0.

În minutul 72 al meciului, Mihai Popescu a ieşit de pe teren accidentat, fiind înlocuit cu cel care avea să devină eroul partidei, Virgil Ghiţă. Ghiţă a înscris în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

Mihai Stoica, după accidentarea lui Mihai Popescu din România – Austria 1-0: “E groaznic”

“Este posibil ca la Mihai Popescu să fie o accidentare destul de gravă. Ok, nu a plecat la spital, era pe bancă, era cu gheaţă (n.r.: la genunchi), dar am vorbit cu medicul nostru şi crede că este posibil să-şi fi luxat rotula, o accidentare grea. Noi suntem fără Dawa, Graovac, acum şi fără Mihai Popescu… Este ceva groaznic. Să sperăm că nu este grav. Nu avem ce să facem” , a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Din informaţiile AntenaSport, accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani) este una la nivelul ligamentelor, iar fundaşul FCSB-ului ar putea lipsi mai multe luni de pe teren.