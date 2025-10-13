Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E groaznic" Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România - Austria! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “E groaznic” Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România – Austria!

“E groaznic” Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România – Austria!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 octombrie 2025, 9:16

Comentarii
E groaznic Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România – Austria!

Mihai Popescu, după accidentarea din România - Austria / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a oferit o primă reacţie după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu din meciul România – Austria 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 72 al meciului, Mihai Popescu a ieşit de pe teren accidentat, fiind înlocuit cu cel care avea să devină eroul partidei, Virgil Ghiţă. Ghiţă a înscris în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

Mihai Stoica, după accidentarea lui Mihai Popescu din România – Austria 1-0: “E groaznic”

“Este posibil ca la Mihai Popescu să fie o accidentare destul de gravă. Ok, nu a plecat la spital, era pe bancă, era cu gheaţă (n.r.: la genunchi), dar am vorbit cu medicul nostru şi crede că este posibil să-şi fi luxat rotula, o accidentare grea.

Noi suntem fără Dawa, Graovac, acum şi fără Mihai Popescu… Este ceva groaznic. Să sperăm că nu este grav. Nu avem ce să facem”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Din informaţiile AntenaSport, accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani) este una la nivelul ligamentelor, iar fundaşul FCSB-ului ar putea lipsi mai multe luni de pe teren.

Reclamă
Reclamă

În absenţa lui Joyskim Dawa (29 de ani), cuplul obişnuit de fundaşi centrali de la FCSB era Siyabonga Ngezana – Mihai Popescu. Mihai Stoica preciza că Dawa ar putea reveni pe teren la finalul lunii noiembrie.

Mihai Popescu a evoluat în 9 partide în acest sezon în campionat, a jucat în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 cu CFR Cluj şi a bifat 6 partide în Europa League, jucând tot meciul în jocurile din grupă ale roş-albaştrilor, 1-0 cu Go Ahead Eagles şi 0-2 cu Young Boys Berna.

Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Observator
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
12:50
Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: “Nu mai am încredere în el”
12:46
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00)
12:16
Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
12:15
Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka
12:05
VideoRobert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1 
11:56
Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială 
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua