Gafa serii în preliminariile CM 2026! Starul de 100 de milioane de euro, greșeală ca la amatori - Antena Sport

Gafa serii în preliminariile CM 2026! Starul de 100 de milioane de euro, greșeală ca la amatori

Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Gafa serii în preliminariile CM 2026! Starul de 100 de milioane de euro, greșeală ca la amatori
Gafa serii în preliminariile CM 2026! Starul de 100 de milioane de euro, greșeală ca la amatori

9 septembrie 2025, 23:01

Gafa serii în preliminariile CM 2026! Starul de 100 de milioane de euro, greșeală ca la amatori

Michael Olise în tricoul naționalei Franței / Getty Images

Franța a primit marți seară vizita selecționatei din Islanda, în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Gruparea pregătită de Didier Deschamps a încasat gol în minutul 21.

Aflat într-o poziție surprinzătoare, în interiorul careului de 16 metri al francezilor, Michael Olise a greșit incredibil. Extrema „les bleus” a pasat mingea direct la adversar și islandezii au deschis scorul.

Michael Olise, gafă de amatori în Franța – Islanda

Franța părea să aibă o misiune ușoară la prima vedere în fața Islandei, într-un meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Selecționata lui Didier Deschamps a încasat gol după 21 de minute.

Michael Olise a coborât foarte mult în apărare pentru a ajuta la faza de construcție, iar fotbalistul lui Bayern Munchen, evaluat la 100 de milioane de euro, a pasat direct la adversar.

Andri Gudjohnsen a primit o minge excelentă în fața porții și l-a învins fără probleme pe portarul Mike Maignan. Până la pauză, naționala Franței a restabilit egalitatea prin Kylian Mbappe, care a transformat o lovitură de la 11 metri.

Michael Olise, start excepțional de sezon la Bayern Munchen

În vara anului 2024, Bayern Munchen a plătit nu mai puțin de 54 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Michael Olise, însă nemții sunt încântați de investiția făcută.

Francezul nu mai poate fi scos din primul 11 al formației antrenate de Vincent Kompany. El a marcat deja de trei ori în actualul sezon de Bundesliga, iar cifrele sale din stagiunea precedentă au fost, de asemenea, remarcabile: 55 de meciuri jucate, 20 de goluri înscrise și 23 de pase decisive.

