Gafa serii în preliminariile CM 2026! Starul de 100 de milioane de euro, greșeală ca la amatori - Antena Sport

Michael Olise în tricoul naționalei Franței / Getty Images

Franța a primit marți seară vizita selecționatei din Islanda, în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Gruparea pregătită de Didier Deschamps a încasat gol în minutul 21. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Aflat într-o poziție surprinzătoare, în interiorul careului de 16 metri al francezilor, Michael Olise a greșit incredibil. Extrema „les bleus" a pasat mingea direct la adversar și islandezii au deschis scorul. Michael Olise, gafă de amatori în Franța – Islanda Franța părea să aibă o misiune ușoară la prima vedere în fața Islandei, într-un meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Selecționata lui Didier Deschamps a încasat gol după 21 de minute. Michael Olise a coborât foarte mult în apărare pentru a ajuta la faza de construcție, iar fotbalistul lui Bayern Munchen, evaluat la 100 de milioane de euro, a pasat direct la adversar. Andri Gudjohnsen a primit o minge excelentă în fața porții și l-a învins fără probleme pe portarul Mike Maignan. Până la pauză, naționala Franței a restabilit egalitatea prin Kylian Mbappe, care a transformat o lovitură de la 11 metri.

🚨 WORLD CUP QUALIFIERS! 🏆

Huge mistake from Olise. Iceland go in front! 🤯

🇫🇷 France 0-1 Iceland 🇮🇸

🎥 @GoalsXtra pic.twitter.com/6dvyQ6u7jm

— Polymarket FC (@PolymarketFC) September 9, 2025

Michael Olise, start excepțional de sezon la Bayern Munchen

În vara anului 2024, Bayern Munchen a plătit nu mai puțin de 54 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Michael Olise, însă nemții sunt încântați de investiția făcută.

Francezul nu mai poate fi scos din primul 11 al formației antrenate de Vincent Kompany. El a marcat deja de trei ori în actualul sezon de Bundesliga, iar cifrele sale din stagiunea precedentă au fost, de asemenea, remarcabile: 55 de meciuri jucate, 20 de goluri înscrise și 23 de pase decisive.