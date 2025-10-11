Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: "Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a acordat câteva declarații înainte de partida dintre România și Austria, meci care poate conta enorm în economia clasamentului final al Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială. Fostul membru al Generației de Aur a fost întrebat dacă anticipează un prim 11 mai ofensiv trimis de Mircea Lucescu duminică, iar el s-a arătat reticent în această privință.

Fostul sportiv trecut pe la Steaua, Tottenham sau West Ham crede că selecționerul va aborda aceeași formație pe care a folosit-o și în trecut, și anume un 4-2-3-1, în care să se bazeze pe doi închizători. Dumitrescu a numit și jucătorii din atac pe care îi vede evoluând din primul minut pe Arena Națională.

Pe cine mizează Ilie Dumitrescu

“Sir” este de părere că Lucescu îi va trimite în atac mâine seară pe Ianis Hagi din postura de “decar”, pe Dennis Man și Valentin Mihăilă în benzi, iar Daniel Bîrligea ar urma să fie vârf. Dintre cei patru jucători numiți de Dumitrescu, doar fotbalistul lui Alanyaspor a fost titular în amicalul contra Moldovei. Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă nu au bifat în schimb niciun minut în partida de pregătire contra vecinilor de la nord-est.

“(n.r. Ai vedea să jucăm un pic mai ofensiv, cu Ianis, Tănase, Man, Mihăilă și Bîrligea?) Nu cred că putem să jucăm cu un închizător și doi mijlocași ofensivi, dar cred că va fi un 4-2-3-1 cu doi închizători, probabil cu Ianis, Dennis Man, Bîrligea și Mihăilă. Cred că asta va fi.

Mircea Lucescu e un antrenor cu mare experiență și sper că va fi extrem de inspirat pentru primul 11 și pentru cei care vor intra de pe bancă“, a spus fostul mare jucător în exclusivitate pentru Antena Sport.