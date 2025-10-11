Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: "Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat”
EXCLUSIV

Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat”

Andrei Nicolae Publicat: 11 octombrie 2025, 18:28

Comentarii
Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ilie Dumitrescu a acordat câteva declarații înainte de partida dintre România și Austria, meci care poate conta enorm în economia clasamentului final al Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială. Fostul membru al Generației de Aur a fost întrebat dacă anticipează un prim 11 mai ofensiv trimis de Mircea Lucescu duminică, iar el s-a arătat reticent în această privință.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul sportiv trecut pe la Steaua, Tottenham sau West Ham crede că selecționerul va aborda aceeași formație pe care a folosit-o și în trecut, și anume un 4-2-3-1, în care să se bazeze pe doi închizători. Dumitrescu a numit și jucătorii din atac pe care îi vede evoluând din primul minut pe Arena Națională.

Pe cine mizează Ilie Dumitrescu

“Sir” este de părere că Lucescu îi va trimite în atac mâine seară pe Ianis Hagi din postura de “decar”, pe Dennis Man și Valentin Mihăilă în benzi, iar Daniel Bîrligea ar urma să fie vârf. Dintre cei patru jucători numiți de Dumitrescu, doar fotbalistul lui Alanyaspor a fost titular în amicalul contra Moldovei. Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă nu au bifat în schimb niciun minut în partida de pregătire contra vecinilor de la nord-est.

(n.r. Ai vedea să jucăm un pic mai ofensiv, cu Ianis, Tănase, Man, Mihăilă și Bîrligea?) Nu cred că putem să jucăm cu un închizător și doi mijlocași ofensivi, dar cred că va fi un 4-2-3-1 cu doi închizători, probabil cu Ianis, Dennis Man, Bîrligea și Mihăilă. Cred că asta va fi.

Mircea Lucescu e un antrenor cu mare experiență și sper că va fi extrem de inspirat pentru primul 11 și pentru cei care vor intra de pe bancă“, a spus fostul mare jucător în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

Duelul dintre România și Austria are loc duminică de la ora 21:45 și se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
19:23
Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci “de foc”
19:18
Erling Haaland, două penalty-uri ratate la aceeași fază în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest
19:01
Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal”
18:28
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii
18:20
Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe”
18:01
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 4 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 5 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 6 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”