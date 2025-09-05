Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026

Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026

Publicat: 5 septembrie 2025, 9:10

Comentarii
Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026

James Rodriguez, în tricoul Columbiei - Profimedia Images

Echipele Uruguayului, Paraguayului şi Columbiei s-au calificat, joi, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în penultima etapă a preliminariilor sud-americane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ele se alătură Argentinei, campioana mondială en titre, Braziliei şi Ecuadorului, care obţinuseră anterior biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena.

Uruguay, Paraguay şi Columbia, calificate la World Cup 2026

Echipa Uruguayului, antrenată de Marcelo Bielsa, a dispus cu 3-0 de Peru, în faţa a 60.000 de spectatori prezenţi pe Stadionul Centenario din Montevideo, prin golurile marcate de Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) şi Federico Vinas (80).

Columbia a învins Bolivia tot cu 3-0, prin golurile reuşite de veteranul James Rodriguez (34 ani), Jhon Cordoba şi Juan Fernando Quintero.

Paraguayul a remizat cu Ecuadorul, 0-0, suficient pentru a obţine biletul pentru Mondialul de anul viitor.

Reclamă
Reclamă

Argentina s-a impus fără probleme în faţa Venezuelei, cu 3-0, prin dubla lui Lionel Messi şi golul lui Lautaro Martinez.

Brazilia a câştigat şi ea la scor de forfait, 3-0 cu Chile, golurile fiind semnate de Estevao, Paqueta şi Bruno Guimaraes.

Rezultatele înregistrate joi

Argentina – Venezuela 3-0

OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectatăOMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată
Reclamă

Au marcat: Lionel Messi (39, 80), Lautaro Martinez (76).

Columbia – Bolivia 3-0

Au marcat: James Rodriguez (31), Jhon Cordoba (74), Juan Fernando Quintero (83).

Paraguay – Ecuador 0-0

Uruguay – Peru 3-0

Au marcat: Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) şi Federico Vinas (80).

Brazilia – Chile 3-0

Au marcat: Estevao (38), Lucas Paqueta (72), Bruno Guimaraes (73).

Clasament

  • 1. Argentina 38 puncte
  • 2. Brazilia 28
  • 3. Uruguay 27
  • 4. Ecuador 26 (penalizată cu 3 puncte)
  • 5. Columbia 25
  • 6. Paraguay 25
  • 7. Venezuela 18
  • 8. Bolivia 17
  • 9. Peru 12
  • 10. Chile 10

Primele şase clasate se califică direct la CM 2026, iar ocupanta locului şapte va disputa un baraj intercontinental.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Observator
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
11:40
Câte bilete s-au vândut la meciul România – Canada? Anunţul făcut de FRF
11:27
UPDATERomânia – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Continuă drumul spre World Cup pentru „tricolorii” lui Lucescu
11:21
Rapid pregăteşte încă un transfer pe final de mercato! Giuleştenii mai au trei zile la dispoziţie
10:27
Lionel Messi, anunţ-şoc: “Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială”
10:00
EXCLUSIVDecizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României
9:59
Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut