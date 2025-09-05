Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026 - Antena Sport

Echipele Uruguayului, Paraguayului şi Columbiei s-au calificat, joi, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în penultima etapă a preliminariilor sud-americane.
Ele se alătură Argentinei, campioana mondială en titre, Braziliei şi Ecuadorului, care obţinuseră anterior biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena.
Uruguay, Paraguay şi Columbia, calificate la World Cup 2026
Echipa Uruguayului, antrenată de Marcelo Bielsa, a dispus cu 3-0 de Peru, în faţa a 60.000 de spectatori prezenţi pe Stadionul Centenario din Montevideo, prin golurile marcate de Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) şi Federico Vinas (80).
Columbia a învins Bolivia tot cu 3-0, prin golurile reuşite de veteranul James Rodriguez (34 ani), Jhon Cordoba şi Juan Fernando Quintero.
Paraguayul a remizat cu Ecuadorul, 0-0, suficient pentru a obţine biletul pentru Mondialul de anul viitor.
Argentina s-a impus fără probleme în faţa Venezuelei, cu 3-0, prin dubla lui Lionel Messi şi golul lui Lautaro Martinez.
Brazilia a câştigat şi ea la scor de forfait, 3-0 cu Chile, golurile fiind semnate de Estevao, Paqueta şi Bruno Guimaraes.
Rezultatele înregistrate joi
Argentina – Venezuela 3-0
Au marcat: Lionel Messi (39, 80), Lautaro Martinez (76).
Columbia – Bolivia 3-0
Au marcat: James Rodriguez (31), Jhon Cordoba (74), Juan Fernando Quintero (83).
Paraguay – Ecuador 0-0
Uruguay – Peru 3-0
Au marcat: Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) şi Federico Vinas (80).
Brazilia – Chile 3-0
Au marcat: Estevao (38), Lucas Paqueta (72), Bruno Guimaraes (73).
Clasament
- 1. Argentina 38 puncte
- 2. Brazilia 28
- 3. Uruguay 27
- 4. Ecuador 26 (penalizată cu 3 puncte)
- 5. Columbia 25
- 6. Paraguay 25
- 7. Venezuela 18
- 8. Bolivia 17
- 9. Peru 12
- 10. Chile 10
Primele şase clasate se califică direct la CM 2026, iar ocupanta locului şapte va disputa un baraj intercontinental.
- Decizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României
- Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia – Germania 2-0: “S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi”
- Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026
- Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
- Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial!