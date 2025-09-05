Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026 - Antena Sport

Echipele Uruguayului, Paraguayului şi Columbiei s-au calificat, joi, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în penultima etapă a preliminariilor sud-americane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ele se alătură Argentinei, campioana mondială en titre, Braziliei şi Ecuadorului, care obţinuseră anterior biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena.

Uruguay, Paraguay şi Columbia, calificate la World Cup 2026

Echipa Uruguayului, antrenată de Marcelo Bielsa, a dispus cu 3-0 de Peru, în faţa a 60.000 de spectatori prezenţi pe Stadionul Centenario din Montevideo, prin golurile marcate de Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) şi Federico Vinas (80).

Columbia a învins Bolivia tot cu 3-0, prin golurile reuşite de veteranul James Rodriguez (34 ani), Jhon Cordoba şi Juan Fernando Quintero.

Paraguayul a remizat cu Ecuadorul, 0-0, suficient pentru a obţine biletul pentru Mondialul de anul viitor.