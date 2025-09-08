Israel - Italia şi Croaţia - Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

7 meciuri se dispută în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Campionatele Mondiale din 2026 şi din 2030 se vor vedea în exclusivitate în Universul Antena. Italia o întâlneşte în deplasare pe fosta adversară a României din preliminariile EURO 2024, Israel. Totodată, Croaţia se va duela cu Muntenegru.
Elveţia, o altă fostă adversară a României din preliminariile pentru EURO 2024, o va întâlni pe Suedia.
Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE
Meciurile zilei de luni din preliminariile World Cup 2024:
Israel – Italia (Grupa I)
Croația – Muntenegru (Grupa L)
Kosovo – Suedia (Grupa B)
Grecia – Danemarca (Grupa C)
Belarus – Scoția (Grupa C)
Gibraltar – Insulele Feroe (Grupa L)
Elveția – Slovenia (Grupa B)
După 3 partide disputate în preliminariile World Cup 2026, Italia are 6 puncte. Liderul grupei I este Norvegia, care are 4 victorii din 4 meciuri disputate. Una dintre victorii a fost cu Italia, norvegienii învingând cu 3-0 Squadra Azzurra.
Duelul dintre cele două ţări din fosta Iugoslavie, Croaţia şi Muntenegru, se anunţă a fi şi el unul foarte interesant. Cele două echipe fac parte din grupa L de calificare la World Cup 2026. Cehia e lider în grupa L, cu 12 puncte după 5 meciuri. Croaţia e pe 2, cu 3 victorii din 3 meciuri disputate. Muntenegru e pe locul 3, cu 6 puncte după 4 meciuri.
