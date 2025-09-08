Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Israel - Italia şi Croaţia - Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026

Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026

Publicat: 8 septembrie 2025, 19:34

Comentarii
Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026

Naţionala Italiei, la meciul cu Estonia - Profimedia Images

7 meciuri se dispută în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Campionatele Mondiale din 2026 şi din 2030 se vor vedea în exclusivitate în Universul Antena. Italia o întâlneşte în deplasare pe fosta adversară a României din preliminariile EURO 2024, Israel. Totodată, Croaţia se va duela cu Muntenegru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elveţia, o altă fostă adversară a României din preliminariile pentru EURO 2024, o va întâlni pe Suedia.

Israel – Italia şi Croaţia – Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE

Meciurile zilei de luni din preliminariile World Cup 2024:

Israel – Italia (Grupa I)
Croația – Muntenegru (Grupa L)
Kosovo – Suedia (Grupa B)
Grecia – Danemarca (Grupa C)
Belarus – Scoția (Grupa C)
Gibraltar – Insulele Feroe (Grupa L)
Elveția – Slovenia (Grupa B)

După 3 partide disputate în preliminariile World Cup 2026, Italia are 6 puncte. Liderul grupei I este Norvegia, care are 4 victorii din 4 meciuri disputate. Una dintre victorii a fost cu Italia, norvegienii învingând cu 3-0 Squadra Azzurra.

Reclamă
Reclamă

Duelul dintre cele două ţări din fosta Iugoslavie, Croaţia şi Muntenegru, se anunţă a fi şi el unul foarte interesant. Cele două echipe fac parte din grupa L de calificare la World Cup 2026. Cehia e lider în grupa L, cu 12 puncte după 5 meciuri. Croaţia e pe 2, cu 3 victorii din 3 meciuri disputate. Muntenegru e pe locul 3, cu 6 puncte după 4 meciuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
20:12
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”
20:01
Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei
19:50
Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost inacceptabil”
19:39
Mircea Lucescu a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii de la FCSB, înainte de Cipru – România: “Au un program al lor”
19:00
FotoGabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul”
18:58
“Interesele sunt mari” Mircea Lucescu, un nou discurs dur la adresa arbitrajului: “Sunt obligat să fac nişte comparaţii”
Vezi toate știrile
1 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”