Israel - Italia şi Croaţia - Muntenegru, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Duelul dintre cele două ţări din fosta Iugoslavie, Croaţia şi Muntenegru, se anunţă a fi şi el unul foarte interesant. Cele două echipe fac parte din grupa L de calificare la World Cup 2026. Cehia e lider în grupa L, cu 12 puncte după 5 meciuri. Croaţia e pe 2, cu 3 victorii din 3 meciuri disputate. Muntenegru e pe locul 3, cu 6 puncte după 4 meciuri.