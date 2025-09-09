Închide meniul
Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! - Antena Sport

Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 septembrie 2025, 0:04

Jucătorii kosovari, după primul gol cu Suedia / Profimedia Images

Kosovo a produs o surpriză de proporţii în preliminariile World Cup 2026. Kosovo a învins-o cu 2-0 pe Suedia, naţională care îi are în componenţă pe Viktor Gyokeres şi Alexander Isak.

Elvis Rexhbecaj a deschis scorul în minutul 26, iar Vedat Muriqi a marcat şi el, în minutul 42. Alexander Isak, atacant transferat în această vară de Liverpool de la Newcastle pentru 144 de milioane de euro, a început doar pe bancă partida cu Kosovo. Gyokeres, adus de “Tunari” tot în această vară, de la Sporting Lisabona, a fost integralist.

Kosovo – Suedia 2-0, surpriza preliminariilor World Cup 2026!

Isak l-a înlocuit pe Elanga, vârf pe care selecţionerul Jon Dahl Tomasson l-a preferat alături de Gyokeres în atacul Suediei, în minutul 72. Isak a luat un galben în minutul 81.

Kosovo a terminat partida în 10 oameni, Lindon Emerllahu, jucătorul lui CFR Cluj, primind două cartonaşe galbene. Emerllahu a fost introdus în teren în minutul 85, în locul autorului primului gol al partidei, Elvis Rexhbecaj. În minutul 86 a primit primul galben, iar în minutul 90+1 l-a luat pe al doilea.

Cu această victorie, Kosovo ocupă locul 2 în grupa B de calificare la Campionatul Mondial, cu 6 puncte după 2 meciuri. Lider e Elveţia, cu 6 puncte, iar pe 3 se află Suedia, cu un singur punct. Pe 4 e Slovenia, tot cu un punct, dar cu un golaveraj inferior Suediei. În precedentul meci disputat de Kosovo în preliminariile World Cup 2026, formaţia pregătită de Franco Foda a fost învinsă cu 4-0 de Elveţia.

Kosovo a fost adversara României atât în preliminariile pentru EURO 2024, cât şi în Liga Naţiunilor. Ultimul meci disputat de România cu Kosovo, în Liga Naţiunilor, s-a încheiat cu un scandal uriaş. Kosovarii au ieşit de pe teren, la scorul de 0-0, iar România a câştigat la masa verde, cu 3-0.

Lotul lui Kosovo este cotat de către transfermarkt.com la 72.3 milioane de euro, în timp ce Suedia are un lot cotat la 444.8 milioane de euro.

Campionatele Mondiale din 2026 şi 2030 se văd exclusiv în Universul Antena.

Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
