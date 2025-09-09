Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial! - Antena Sport

Kosovo a produs o surpriză de proporţii în preliminariile World Cup 2026. Kosovo a învins-o cu 2-0 pe Suedia, naţională care îi are în componenţă pe Viktor Gyokeres şi Alexander Isak.

Elvis Rexhbecaj a deschis scorul în minutul 26, iar Vedat Muriqi a marcat şi el, în minutul 42. Alexander Isak, atacant transferat în această vară de Liverpool de la Newcastle pentru 144 de milioane de euro, a început doar pe bancă partida cu Kosovo. Gyokeres, adus de “Tunari” tot în această vară, de la Sporting Lisabona, a fost integralist.

Kosovo – Suedia 2-0, surpriza preliminariilor World Cup 2026!

Isak l-a înlocuit pe Elanga, vârf pe care selecţionerul Jon Dahl Tomasson l-a preferat alături de Gyokeres în atacul Suediei, în minutul 72. Isak a luat un galben în minutul 81.

Kosovo a terminat partida în 10 oameni, Lindon Emerllahu, jucătorul lui CFR Cluj, primind două cartonaşe galbene. Emerllahu a fost introdus în teren în minutul 85, în locul autorului primului gol al partidei, Elvis Rexhbecaj. În minutul 86 a primit primul galben, iar în minutul 90+1 l-a luat pe al doilea.

Cu această victorie, Kosovo ocupă locul 2 în grupa B de calificare la Campionatul Mondial, cu 6 puncte după 2 meciuri. Lider e Elveţia, cu 6 puncte, iar pe 3 se află Suedia, cu un singur punct. Pe 4 e Slovenia, tot cu un punct, dar cu un golaveraj inferior Suediei. În precedentul meci disputat de Kosovo în preliminariile World Cup 2026, formaţia pregătită de Franco Foda a fost învinsă cu 4-0 de Elveţia.