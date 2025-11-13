Kylian Mbappe, "dublă" în Franţa - Ucraina! A marcat în fiecare meci în care a jucat în preliminarii - Antena Sport

Kylian Mbappe a reuşit o “dublă” în meciul Franţa – Ucraina 4-0. Căpitanul naţionalei Franţei a deschis scorul cu Ucraina, din penalty, în minutul 55. Mbappe a înscris cu o scăriţă, din penalty.

În minutul 83 Mbappe avea să realizeze “dubla”. Superstarul a înscris cu noroc. Reuşita a fost confirmată cu VAR.

Kylian Mbappe a ajuns la 55 de goluri pentru naţionala Franţei

Kylian Mbappe a marcat în toate meciurile în care a evoluat în preliminariile World Cup 2026. În partida cu Islanda el a fost indisponibil.

În 4 meciuri disputate în preliminarii, Kylian Mbappe a marcat 5 goluri şi a dat 2 assist-uri. Cifre fantastice pentru Mbappe, care ar putea fi menajat în ultima partidă din grupă, în condiţiile în care naţionala “Cocoşului galic” şi-a asigurat prezenţa la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

Mbappe a ajuns la 55 de goluri în 94 de meciuri jucate pentru naţionala Franţei.