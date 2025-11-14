Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende - Antena Sport

Kylian Mbappe a ieșit din nou în evidență, de această dată la naționala Franței, unde a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă în victoria “les bleus” contra Ucrainei, scor 4-0. În urma succesului care a asigurat calificarea trupei lui Didier Deschamps la Cupa Mondială din 2026, atacantul lui Real Madrid a atins o bornă fantastică, cea de 400 de goluri, întrecându-i dintr-o anumită perspectivă pe legendarii Ronaldo și Messi.
Mbappe a ieșit la rampă în tricoul Franței după ce în ultimele două meciuri, respectiv cele cu Liverpool și Rayo Vallecano, nu reușise să marcheze. Fotbalistul de 26 de ani a înregistrat o “dublă” în meciul de pe Parc des Princes cu Ucraina și și-a trecut în cont și o pasă decisivă.
Mbappe, la 400 de goluri
Jurnaliștii iberici de la Marca au văzut performanța lui Mbappe, care a ajuns la 400 de goluri în întreaga carieră, și nu au ezitat să îl compare cu cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Potrivit sursei citate anterior, francezul a ajuns la borna de 400 de goluri mai rapid decât legende precum Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.
𝐊𝐌𝟏𝟎: 𝟒𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐀𝐆𝐄𝐃 𝟐𝟔 😱
For comparison:
🇵🇹 Ronaldo was 28
🇦🇷 Messi was 27
🇵🇱 Lewandowski was 30
🏴 Kane was 30
𝗨𝗡𝗥𝗘𝗔𝗟. 🇫🇷👑 pic.twitter.com/oMhx8TQXXM
— 433 (@433) November 14, 2025
Atacantul lui Real Madrid a ajuns la numărul în cauză la 26 de ani și 328 de zile, argentinianul a reușit când avea 27 de ani și 95 de zile, iar portughezul la 28 de ani și 335 de zile. Mbappe a întrecut inclusiv nume precum Harry Kane, Karim Benzema și Thierry Henry în urma prestației sale din partida cu Ucraina.
Francezul poate fi întrecut de marele rival al generației sale, Erling Haaland, care în luna iulie a împlinit 25 de ani. În momentul de față, norvegianul a adunat 333 de goluri și vine tare din urmă.
