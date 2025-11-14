Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende - Antena Sport

Kylian Mbappe a ieșit din nou în evidență, de această dată la naționala Franței, unde a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă în victoria “les bleus” contra Ucrainei, scor 4-0. În urma succesului care a asigurat calificarea trupei lui Didier Deschamps la Cupa Mondială din 2026, atacantul lui Real Madrid a atins o bornă fantastică, cea de 400 de goluri, întrecându-i dintr-o anumită perspectivă pe legendarii Ronaldo și Messi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mbappe a ieșit la rampă în tricoul Franței după ce în ultimele două meciuri, respectiv cele cu Liverpool și Rayo Vallecano, nu reușise să marcheze. Fotbalistul de 26 de ani a înregistrat o “dublă” în meciul de pe Parc des Princes cu Ucraina și și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

Mbappe, la 400 de goluri

Jurnaliștii iberici de la Marca au văzut performanța lui Mbappe, care a ajuns la 400 de goluri în întreaga carieră, și nu au ezitat să îl compare cu cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Potrivit sursei citate anterior, francezul a ajuns la borna de 400 de goluri mai rapid decât legende precum Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.

𝐊𝐌𝟏𝟎: 𝟒𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐀𝐆𝐄𝐃 𝟐𝟔 😱

For comparison:

🇵🇹 Ronaldo was 28

🇦🇷 Messi was 27

🇵🇱 Lewandowski was 30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane was 30

𝗨𝗡𝗥𝗘𝗔𝗟. 🇫🇷👑 pic.twitter.com/oMhx8TQXXM

— 433 (@433) November 14, 2025

Atacantul lui Real Madrid a ajuns la numărul în cauză la 26 de ani și 328 de zile, argentinianul a reușit când avea 27 de ani și 95 de zile, iar portughezul la 28 de ani și 335 de zile. Mbappe a întrecut inclusiv nume precum Harry Kane, Karim Benzema și Thierry Henry în urma prestației sale din partida cu Ucraina.