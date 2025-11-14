Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende

Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende

Andrei Nicolae Publicat: 14 noiembrie 2025, 11:06

Comentarii
Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende

Kylian Mbappe, după un meci al naționalei Franței / Profimedia

Kylian Mbappe a ieșit din nou în evidență, de această dată la naționala Franței, unde a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă în victoria “les bleus” contra Ucrainei, scor 4-0. În urma succesului care a asigurat calificarea trupei lui Didier Deschamps la Cupa Mondială din 2026, atacantul lui Real Madrid a atins o bornă fantastică, cea de 400 de goluri, întrecându-i dintr-o anumită perspectivă pe legendarii Ronaldo și Messi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mbappe a ieșit la rampă în tricoul Franței după ce în ultimele două meciuri, respectiv cele cu Liverpool și Rayo Vallecano, nu reușise să marcheze. Fotbalistul de 26 de ani a înregistrat o “dublă” în meciul de pe Parc des Princes cu Ucraina și și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

Mbappe, la 400 de goluri

Jurnaliștii iberici de la Marca au văzut performanța lui Mbappe, care a ajuns la 400 de goluri în întreaga carieră, și nu au ezitat să îl compare cu cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Potrivit sursei citate anterior, francezul a ajuns la borna de 400 de goluri mai rapid decât legende precum Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.

Atacantul lui Real Madrid a ajuns la numărul în cauză la 26 de ani și 328 de zile, argentinianul a reușit când avea 27 de ani și 95 de zile, iar portughezul la 28 de ani și 335 de zile. Mbappe a întrecut inclusiv nume precum Harry Kane, Karim Benzema și Thierry Henry în urma prestației sale din partida cu Ucraina.

Reclamă
Reclamă

Francezul poate fi întrecut de marele rival al generației sale, Erling Haaland, care în luna iulie a împlinit 25 de ani. În momentul de față, norvegianul a adunat 333 de goluri și vine tare din urmă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Observator
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
12:11
Englezii au prezis scorul final la Bosnia – România. Verdict înaintea meciului crucial al “tricolorilor”
11:51
“Au jucat «perversește»”. Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru
11:08
Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu”
10:46
“Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia
10:37
Cine e de vină: căluțul sau călărețul? Analiza lui Adrian Georgescu
10:37
EXCLUSIV“Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?”. Verdictul lui Novak Martinovic, fostul jucător al roș-albaștrilor
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 4 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!