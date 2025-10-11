Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L'Equipe despre superstar - Antena Sport

Kylian Mbappe (26 de ani) s-a accidentat în finalul meciului Franţa – Azerbaidjan, în care a făcut show.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Superstarul naţionalei Franţei, care e şi căpitanul echipei, a deschis scorul în minutul 45+2, după ce a driblat 4 adversari.

Kylian Mbappe s-a accidentat din nou şi ratează meciul cu Islanda

Mbappe a dat ulterior assist-ul la golul marcat de Adrien Rabiot (30 de ani), din minutul 69. Căpitanul Franţei a centrat perfect pentru Rabiot, care a reluat cu capul din careu.

În minutul 81, Mbappe a căzut în urma unui duel cu un adversar şi a cerut schimbare. Selecţionerul Didier Deschamps l-a scos imediat de pe teren. Înlocuitorul lui Mbappe, Florian Thauvin, a marcat ultimul gol la meciului, la un minut după ce a intrat pe teren.

Potrivit L’Equipe, Kylian Mbappe a suferit o accidentare la glezna dreaptă şi nu va face deplasarea în Islanda pentru meciul pe care naţionala Franţei îl va disputa acolo în preliminariile World Cup 2026. Franţa are 3 victorii din 3 meciuri în preliminarii, iar Kylian Mbappe a înscris în toate aceste jocuri.