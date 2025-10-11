Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L'Equipe despre superstar - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar

Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L'Equipe despre superstar

Bogdan Stănescu Publicat: 11 octombrie 2025, 8:31

Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul LEquipe despre superstar

Kylian Mbappe, în Franţa - Azerbaidjan 3-0 / Profimedia Images

Kylian Mbappe (26 de ani) s-a accidentat în finalul meciului Franţa – Azerbaidjan, în care a făcut show.

Superstarul naţionalei Franţei, care e şi căpitanul echipei, a deschis scorul în minutul 45+2, după ce a driblat 4 adversari.

Kylian Mbappe s-a accidentat din nou şi ratează meciul cu Islanda

Mbappe a dat ulterior assist-ul la golul marcat de Adrien Rabiot (30 de ani), din minutul 69. Căpitanul Franţei a centrat perfect pentru Rabiot, care a reluat cu capul din careu.

În minutul 81, Mbappe a căzut în urma unui duel cu un adversar şi a cerut schimbare. Selecţionerul Didier Deschamps l-a scos imediat de pe teren. Înlocuitorul lui Mbappe, Florian Thauvin, a marcat ultimul gol la meciului, la un minut după ce a intrat pe teren.

Potrivit L’Equipe, Kylian Mbappe a suferit o accidentare la glezna dreaptă şi nu va face deplasarea în Islanda pentru meciul pe care naţionala Franţei îl va disputa acolo în preliminariile World Cup 2026. Franţa are 3 victorii din 3 meciuri în preliminarii, iar Kylian Mbappe a înscris în toate aceste jocuri.

Mbappe a suferit o accidentare în acelaşi loc în care se accidentase şi la ultimul meci jucat pentru Real Madrid, cel câştigat cu Villarreal, cu 3-1. Superstarul francez se va întoarce la Real Madrid, pentru a face recuperarea acolo.

 

1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu" surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria" 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: "Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!" Cum îl laudă pe român 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu". Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: "Aşa bun e"
