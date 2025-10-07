Oficialii din Austria, "în gardă" înainte de meciul cu România: "Pot fi extrem de motivaţi şi periculoşi" - Antena Sport

Închide meniul
Oficialii din Austria, “în gardă” înainte de meciul cu România: “Pot fi extrem de motivaţi şi periculoşi”

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 8:23

Florin Tănase marcând în Austria - România / Sport Pictures

Reprezentanții naționalei Austriei, prin directorul sportiv al federației, Peter Schottel, au avut un discurs echilibrat înainte de partida contra “tricolorilor” din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Oficialul de la Viena a punctat inclusiv cât de echilibrată este grupa, în ciuda faptului că între cele două naționale este o “ruptură” de cinci puncte.

Schottel a lăudat jucătorii lui Mircea Lucescu și a expus calitățile lor, fără să numească însă concret vreun fotbalist. Declarațiile făcute de directorul sportiv au fost oferite într-un interviu din presa locală, în care a abordat în mod evident și campania de calificare la World Cup 2026, turneu transmis în exclusivitate în universul Antena.

România nu e subestimată de oficialii de la Viena

Un alt aspect interesant menționat de Schottel este că naționala noastră se află sub presiune în Grupa H, iar asta o poate transforma într-un adversar dificil pentru austrieci. Înainte de meciul care va avea loc duminica aceasta, România se află pe locul 3, cu șapte puncte, în timp ce Austria e pe locul al doilea, cu 12, însă și cu un meci în minus față de “tricolori” și liderul Bosnia și Herțegovina. “Tricolorii” lui Lucescu vin după rezultatul rușinos din Cipru, unde ai noștri au scos un singur punct în fața insularilor, deși au condus cu 2-0.

Adversarii aflați sub presiune pot fi extrem de motivați și periculoși! Românii au jucători foarte buni, din punct de vedere individual. Sunt fotbaliști rapizi.

Grupa aceasta pare foarte echilibrată. Nici pentru noi nu e o plimbare ușoară, ci mereu o luptă dificilă“, a spus oficialul, potrivit diepresse.com.

Meciul dintre România și Austria va avea loc duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Clasamentul Grupei H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026

  • 1. Bosnia și Herțegovina – 12 puncte (5 meciuri)
  • 2. Austria – 12 puncte (4)
  • 3. România – 7 puncte (5)
  • 4. Cipru – 4 puncte (5)
  • 5. San Marino – 0 puncte (5)
