Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România - Austria: "Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici" - Antena Sport

Ianis Hagi a vorbit deschis despre România – Austria, meciul de duminică de la ora 21:45, care va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fiul “Regelui” susţine că absenţele lui Nicolae Stanciu, Denis Drăguş şi Nicuşor Stanciu vor conta.

“Cred că vom simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici, dar datoria noastră este să-i reprezentăm aşa cum trebuie. Cu jucătorii noi care vin şi ambiţiile lor personale, mândria lor când vin aici. Motivaţia lor de a rămâne aici, trebuie să o folosim.

Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria

Presiunea este pe noi, clar, trebuie să ducem greul. Suntem mai puţini (n.r. – cu experienţă) presiunea este mai mare, dar important este să câştigăm. Am fost mereu uniţi, indiferent că vorbim de rezultate, de acţiunea din septembrie, de perioada Nations League, când s-au câştigat 6 din 6, atmosfera a fost mereu de unitate de pozitivitate, de a dori să faci mai bine.

Când jucătorii revin la echipa naţională, din generaţia aceea, jucători prieteni, cu care am crescut de mici copii, clar este un plus. (n.r. – Putem să câştigăm cu Austria, cu 50.000 de oameni? Da, clar, dacă selecţionerul României a spus chestia asta şi noi credem”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

