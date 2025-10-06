Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România - Austria: "Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România - Austria: "Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici"

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici”
Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici”

Publicat: 6 octombrie 2025, 13:41

Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici

Ianis Hagi, în timpul Imnului României - Sport Pictures

Ianis Hagi a vorbit deschis despre România – Austria, meciul de duminică de la ora 21:45, care va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fiul “Regelui” susţine că absenţele lui Nicolae Stanciu, Denis Drăguş şi Nicuşor Stanciu vor conta.

“Cred că vom simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici, dar datoria noastră este să-i reprezentăm aşa cum trebuie. Cu jucătorii noi care vin şi ambiţiile lor personale, mândria lor când vin aici. Motivaţia lor de a rămâne aici, trebuie să o folosim.

Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria

Presiunea este pe noi, clar, trebuie să ducem greul. Suntem mai puţini (n.r. – cu experienţă) presiunea este mai mare, dar important este să câştigăm. Am fost mereu uniţi, indiferent că vorbim de rezultate, de acţiunea din septembrie, de perioada Nations League, când s-au câştigat 6 din 6, atmosfera a fost mereu de unitate de pozitivitate, de a dori să faci mai bine.

Când jucătorii revin la echipa naţională, din generaţia aceea, jucători prieteni, cu care am crescut de mici copii, clar este un plus. (n.r. – Putem să câştigăm cu Austria, cu 50.000 de oameni? Da, clar, dacă selecţionerul României a spus chestia asta şi noi credem”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

România – Austria e live pe AntenaPLAY

România – Austria, duelul din preliminariile World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. “Tricolorii” întâlnesc favorita Grupei H pe Arena Naţională.

România ocupă locul trei în grupa preliminară, având şapte puncte, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria e pe doi, cu 12 puncte, la egalitate cu Bosnia, însă cu un meci mai puţin disputat.

