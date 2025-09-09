Mihai Pintilii a dat cărţile pe faţă după decizia luată de Mircea Lucescu - Antena Sport

Mircea Lucescu îl va folosi pe Horaţiu Moldovan (27 de ani) în poarta naţionalei României în meciurile din această toamnă decisive pentru calificarea tricolorilor la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Pintilii, antrenorul de la FCSB, şi-ar fi dorit să-l vadă între buturi pe portarul său, Ştefan Târnovanu (25 de ani). Asta în contextul în care Moldovan nu a prins niciun minut la Oviedo, echipa la care a fost împrumutat în acest sezon de Atletico Madrid.

Mihai Pintilii: “Mă enervează că nu apară Fane”

“Mă enervează că nu apară Fane (n.r. Ștefan Târnovanu), că nu i se dă o șansă (n.r. să apere la națională)”, a spus Pintilii, citat de digisport.ro.

Chiar dacă a comis-o grav la al doilea gol încasat de România în amicalul cu Canada, Horaţiu Moldovan va continua să apere poarta naţionalei, în faţa lui Târnovanu şi Răzvan Sava, cel care a fost titular la Udinese în acest debut de sezon. Pe de altă parte, Portarul de la FCSB a primit 20 de goluri în primele 15 meciuri ale stagiunii

Mircea Lucescu nu schimbă echipa pentru meciul cu Cipru

Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din această seară, fără schimbări faţă de meciul amical cu Canada, pierdut de naţională cu scorul clar de 0-3.