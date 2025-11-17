Mircea Lucescu, atac spre bosniaci înainte de duelul cu San Marino: "Trebuia întrerupt. Țările mici, protejate" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, atac spre bosniaci înainte de duelul cu San Marino: “Trebuia întrerupt. Țările mici, protejate”

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 12:46

Mircea Lucescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Mircea Lucescu a prefațat duelul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor pentru Cupa Mondială și a ținut să vorbească printre altele din nou despre ce li s-a întâmplat “tricolorilor” la meciul de la Zenica contra Bosniei. “Il Luce” este convins că suporterii “tricolorilor” vor fi civilizați, făcând o aluzie la comportamentul fanilor de pe Bilino Polje, care au scandat încontinuuȚiganii” și care au fluierat imnul nostru înainte de meci.

România o întâlnește în ultima etapă a preliminariilor pentru Cupa Mondială pe San Marino, iar Lucescu a prefațat duelul de la Ploiești într-un interviu exclusiv pentru Antena Sport. Lucescu a recunoscut că moralul elevilor săi încă nu este la nivelul dorit după eșecul din Bosnia și a făcut un “portret” statului enclavă din Italia.

Lucescu vrea ca românii să le dea o lecție bosniacilor

Pe lângă meciul cu San Marino, selecționerul a abordat din nou și ce s-a întâmplat la meciul din Bosnia, unde fanii de la Zenica au creat o atmosferă ostilă.

(n.r. A fost greu să le ridicați moralul după înfrângere?) Încă nu e ridicat, mai avem astăzi, discutăm foarte serios de tot ce s-a întâmplat, această diferență incredibilă între prima repriză și a doua, starea de teamă care s-a instaurat în echipă în urma intrărilor foarte tari, agresive ale bosniacilor, ceea ce a făcut ca noi să pierdem ce ne-a ajutat în prima repriză.

(n.r. V-au mulțumit mulți ploieșteni că le aduceți naționala acasă după atât de mulți ani?) Sper ca mulțumirea lor să fie vizibilă prin terenul de joc pe care îl pun la dispoziție, pentru că vom întâlni o echipă care se va apăra foarte compact, destul de agresiv, jucători și unii tineri, și unii mai în vârstă, ca toate echipele mici care își doresc imagine și popularitate, sau posibilitatea de a semna un contract de profesionist, peste nivelul la care ei sunt acum.

Va fi un meci dificil, mi se pare că publicul o să dea o demonstrație de civism, în sensul în care să le arate ăstora cum trebuie să se comporte un public pe un teren de fotbal. Sunt foarte dezamăgit (n.r. de fanii Bosniei), pentru că a fost o reacție pregătită, nu a fost spontană, a fost pregătită pentru așa ceva.

Și antrenorul cum dădea din mâni, cerea publiclui să continue, în mod normal meciul trebuia întrerupt, așa cum la noi s-a întrerupt pentru o scandare neutră, nu o scandare directă. Nici aici, nici în Bosnia, aceste țări mai mici sunt protejate, nu înțeleg de ce“, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru Antena Sport.

Partida dintre România și San Marino va avea loc mâine de la ora 21:45 și va fi transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY.

