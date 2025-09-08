Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane

Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane

Publicat: 8 septembrie 2025, 9:37

Comentarii
Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane

Rudele lui Jorge de Frutos, în barul satului

Jorge de Frutos a avut parte de cel mai important moment al carierei. În minutul 68 al meciului Turcia – Spania 0-6, jucătorul de 28 de ani al lui Rayo Vallecano a debutat pentru Furia Roja, fiind trimis pe teren în locul lui Pedri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost al 25-lea jucător debutat în era “Luis de la Fuentes” în echipa Spaniei, iar momentul a fost sărbătorit cum se cuvine în barul părinţilor săi, acolo unde se aflau rudele şi prietenii acestora.

Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei

Toată lumea a început să aplaude în clipele în care internaţionalul cotat la 4 milioane de euro a intrat pe teren, un moment unic pentru cel ce a fost chemat de urgenţă în locul lui Yeremy Pino.

A fost un moment istoric pentru satul unde s-a născut Jorge de Frutos, Navares de Enmedio, unul cu o populaţie de 92 de persoane.

Reclamă
Reclamă

“Sunt foarte fericit, a fost un meci minunat, o evoluţie magistrală a echipei. Am încercat să fiu cât mai calm. Ştiam că este un moment foarte important pentru mine şi pentru viaţa mea. Să fii pe acelaşi teren cu jucători de o asemenea calitate face totul mai uşor.

Atmosfera a fost incredibilă. A fost meciul perfect pentru un debut. Am avut emoţii mari la început. Am încercat să joc aproape şi să câştig încredere”, a spus colegul lui Andrei Raţiu de la Rayo Vallecano.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Observator
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
12:35
Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani
12:08
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti
11:57
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025
11:23
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă
10:59
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
10:27
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis”
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 5 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 6 Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”