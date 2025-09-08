Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane - Antena Sport

Jorge de Frutos a avut parte de cel mai important moment al carierei. În minutul 68 al meciului Turcia – Spania 0-6, jucătorul de 28 de ani al lui Rayo Vallecano a debutat pentru Furia Roja, fiind trimis pe teren în locul lui Pedri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost al 25-lea jucător debutat în era “Luis de la Fuentes” în echipa Spaniei, iar momentul a fost sărbătorit cum se cuvine în barul părinţilor săi, acolo unde se aflau rudele şi prietenii acestora.

Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei

Toată lumea a început să aplaude în clipele în care internaţionalul cotat la 4 milioane de euro a intrat pe teren, un moment unic pentru cel ce a fost chemat de urgenţă în locul lui Yeremy Pino.

A fost un moment istoric pentru satul unde s-a născut Jorge de Frutos, Navares de Enmedio, unul cu o populaţie de 92 de persoane.

🎉🎉 El momento del debut de De Frutos con la Selección en el bar de sus padres, con sus vecinos (y sus padres detrás de la barra)

📹 @LorenteValls98 pic.twitter.com/PsvSjiCsnQ

— MARCA (@marca) September 7, 2025