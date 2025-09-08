Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei în barul satului de 92 de persoane - Antena Sport

Jorge de Frutos a avut parte de cel mai important moment al carierei. În minutul 68 al meciului Turcia – Spania 0-6, jucătorul de 28 de ani al lui Rayo Vallecano a debutat pentru Furia Roja, fiind trimis pe teren în locul lui Pedri.
A fost al 25-lea jucător debutat în era “Luis de la Fuentes” în echipa Spaniei, iar momentul a fost sărbătorit cum se cuvine în barul părinţilor săi, acolo unde se aflau rudele şi prietenii acestora.
Părinţii şi rudele lui Jorge de Frutos au sărbătorit debutul la naţionala Spaniei
Toată lumea a început să aplaude în clipele în care internaţionalul cotat la 4 milioane de euro a intrat pe teren, un moment unic pentru cel ce a fost chemat de urgenţă în locul lui Yeremy Pino.
A fost un moment istoric pentru satul unde s-a născut Jorge de Frutos, Navares de Enmedio, unul cu o populaţie de 92 de persoane.
🎉🎉 El momento del debut de De Frutos con la Selección en el bar de sus padres, con sus vecinos (y sus padres detrás de la barra)
📹 @LorenteValls98 pic.twitter.com/PsvSjiCsnQ
— MARCA (@marca) September 7, 2025
“Sunt foarte fericit, a fost un meci minunat, o evoluţie magistrală a echipei. Am încercat să fiu cât mai calm. Ştiam că este un moment foarte important pentru mine şi pentru viaţa mea. Să fii pe acelaşi teren cu jucători de o asemenea calitate face totul mai uşor.
Atmosfera a fost incredibilă. A fost meciul perfect pentru un debut. Am avut emoţii mari la început. Am încercat să joc aproape şi să câştig încredere”, a spus colegul lui Andrei Raţiu de la Rayo Vallecano.
- Probleme pentru Lamine Yamal, după ce Spania a dat recital cu Turcia. Ce s-a întâmplat la plecarea din stadion
- Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu: “Dă șanse jucătorilor care au anumite probleme”
- Preliminariile CM 2026. Spania și Belgia, performele serii! Toate rezultatele zilei
- „Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei
- Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei