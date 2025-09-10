Procentul umilitor pe care îl mai are România pentru o calificare directă la World Cup 2026 - Antena Sport

România nu mai poate spera la locul 1 din Grupa H şi la o calificare directă la World Cup 2026, în urma egalului ruşinos, 2-2, de pe terenul Ciprului, într-un meci în care tricolorii aveau nevoie disperată de cele trei puncte.

În acelaşi timp, Austria o învingea pe Bosnia în deplasare, iar cele două echipe au ajuns să aibă un avantaj de 5 puncte în faţa României, cu trei runde rămase de disputat din preliminarii. De menţionat e şi faptul că trupa lui Ralf Rangnick are şi o partidă mai puţin disputată.

România, şanse 0.1% să mai prindă calificarea directă la World Cup 2026

În acest context, specialiştii de la Football Meets Data au oferit şansele pe care tricolorii le mai au pentru a câştiga Grupa H: 0.1%, un procent la care nimeni nu se gândea înaintea startului preliminariilor.

După succesul din Bosnia, Austria are şanse 99% să ajungă direct la World Cup 2026, competiţia ce va fi exclusiv în AntenaPLAY. Bosnia are şi ea 1% procent, dar stă mai bine decât noi la şansele de a prinde locul 2 (71%), România având 28% şanse la poziţia care duce la baraj.

🇦🇹 Austria likely made a crucial step towards qualifying for the World Cup!

🇧🇦 BiH’s chances to win the group may look bleak, but their chances to finish Top 2 increased after 🇷🇴 Romania squandering a 0-2 lead in 🇨🇾 Cyprus!

👉 Change in % to win Group H:

📈 +9% 🇦🇹

📉 -8% 🇧🇦

📉… pic.twitter.com/Z3MG0xnXS2

— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 9, 2025