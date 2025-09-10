Procentul umilitor pe care îl mai are România pentru o calificare directă la World Cup 2026 - Antena Sport

România nu mai poate spera la locul 1 din Grupa H şi la o calificare directă la World Cup 2026, în urma egalului ruşinos, 2-2, de pe terenul Ciprului, într-un meci în care tricolorii aveau nevoie disperată de cele trei puncte.
În acelaşi timp, Austria o învingea pe Bosnia în deplasare, iar cele două echipe au ajuns să aibă un avantaj de 5 puncte în faţa României, cu trei runde rămase de disputat din preliminarii. De menţionat e şi faptul că trupa lui Ralf Rangnick are şi o partidă mai puţin disputată.
România, şanse 0.1% să mai prindă calificarea directă la World Cup 2026
În acest context, specialiştii de la Football Meets Data au oferit şansele pe care tricolorii le mai au pentru a câştiga Grupa H: 0.1%, un procent la care nimeni nu se gândea înaintea startului preliminariilor.
După succesul din Bosnia, Austria are şanse 99% să ajungă direct la World Cup 2026, competiţia ce va fi exclusiv în AntenaPLAY. Bosnia are şi ea 1% procent, dar stă mai bine decât noi la şansele de a prinde locul 2 (71%), România având 28% şanse la poziţia care duce la baraj.
🇦🇹 Austria likely made a crucial step towards qualifying for the World Cup!
🇧🇦 BiH’s chances to win the group may look bleak, but their chances to finish Top 2 increased after 🇷🇴 Romania squandering a 0-2 lead in 🇨🇾 Cyprus!
👉 Change in % to win Group H:
📈 +9% 🇦🇹
📉 -8% 🇧🇦
📉… pic.twitter.com/Z3MG0xnXS2
— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 9, 2025
Probleme şi la baraj
După 2-2 în Cipru, România își îndreaptă tot mai mult atenția către barajul care ne poate duce la turneul final de anul viitor, în condițiile în care distanța față de Bosnia și Austria este de cinci puncte.
Vor fi patru urne valorice în disputarea barajelor de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Din postura de câștigătoare a grupei în Liga Națiunilor, România va fi automat repartizată în urna a patra valorică.
Din celelalte trei urne vor face parte naționalele care termină pe locul al doilea în grupa din preliminarii, locul acestora fiind luat în funcție de locul din clasamentul FIFA.
În prima urnă, unde vor fi prezente viitoarele adversare ale României, vor putea fi echipe precum Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.Barajul se va disputa în sistem semifinală-finală, iar urnele ar putea arăta astfel:
- Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor
- Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
- Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoția, Bosnia și Herțegovina
- Urna 4: România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova
