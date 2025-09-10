Ce șanse mai are România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Culoar infernal chiar și la baraj - Antena Sport

Naționala de fotbal a României nu a reușit decât o remiză contra selecționatei Ciprului, asta deși tricolorii lui Mircea Lucescu au avut un avantaj de două goluri, ca urmare a reușitelor semnate de Denis Drăguș.

Prin acest rezultat, România își îndreaptă tot mai mult atenția către barajul care ne poate duce la turneul final de anul viitor, în condițiile în care distanța față de Bosnia și Austria este de cinci puncte.

România, scoasă din calculele grupei pentru calificarea directă la Mondiale

Cu același prim 11 ca în meciul amical contra Canadei, echipa națională de fotbal a României a scos doar un rezultat de egalitate contra Ciprului, în ciuda faptului că tricolorii au condus la un moment dat cu scorul de 2-0.

Cu un singur vârf în lot, după accidentările suferite de Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, România a început excelent disputa și a deschis scorul prin Denis Drăguș, care a profitat de o mare gafă în defensiva cipriotă. Tot Drăguș a dublat avantajul, dar gazdele au redus din diferență până la pauză.

România a avut mai multe șanse de a închide meciul, dar Ciprul a revenit spre final, până a reușit în cele din urmă să scoată egalul. Practic, singura șansă reală a tricolorilor de a prinde loc la mondial este prin intermediul barajului.