Ce șanse mai are România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Culoar infernal chiar și la baraj - Antena Sport

Ce șanse mai are România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Culoar infernal chiar și la baraj

Publicat: 10 septembrie 2025, 0:38

România la meciul cu Cipru / Sport Pictures

Naționala de fotbal a României nu a reușit decât o remiză contra selecționatei Ciprului, asta deși tricolorii lui Mircea Lucescu au avut un avantaj de două goluri, ca urmare a reușitelor semnate de Denis Drăguș.

Prin acest rezultat, România își îndreaptă tot mai mult atenția către barajul care ne poate duce la turneul final de anul viitor, în condițiile în care distanța față de Bosnia și Austria este de cinci puncte.

România, scoasă din calculele grupei pentru calificarea directă la Mondiale

Cu același prim 11 ca în meciul amical contra Canadei, echipa națională de fotbal a României a scos doar un rezultat de egalitate contra Ciprului, în ciuda faptului că tricolorii au condus la un moment dat cu scorul de 2-0.

Cu un singur vârf în lot, după accidentările suferite de Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, România a început excelent disputa și a deschis scorul prin Denis Drăguș, care a profitat de o mare gafă în defensiva cipriotă. Tot Drăguș a dublat avantajul, dar gazdele au redus din diferență până la pauză.

România a avut mai multe șanse de a închide meciul, dar Ciprul a revenit spre final, până a reușit în cele din urmă să scoată egalul. Practic, singura șansă reală a tricolorilor de a prinde loc la mondial este prin intermediul barajului.

Misiune dificilă pentru România la barajul pentru CM 2026

Vor fi patru urne valorice în disputarea barajelor de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Din postura de câștigătoare a grupei în Liga Națiunilor, România va fi automat repartizată în urna a patra valorică.

Din celelalte trei urne vor face parte naționalele care termină pe locul al doilea în grupa din preliminarii, locul acestora fiind luat în funcție de locul din clasamentul FIFA.

În prima urnă, unde vor fi prezente viitoarele adversare ale României, vor putea fi echipe precum Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.Barajul se va disputa în sistem semifinală-finală, iar urnele ar putea arăta astfel:

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor
  • Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
  • Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoția, Bosnia și Herțegovina
  • Urna 4: România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova
