Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: "E un privilegiu să fim sub presiune" - Antena Sport

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a susținut în urmă cu puțin timp conferința de presă premergătoare duelului cu România din preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida care va avea loc la Zenica va fi decisivă în vederea clasamentului final al grupei H, iar ambele naționale își doresc din răsputeri cele trei puncte.

Barbarez a prefațat meciul contra elevilor lui Mircea Lucescu și i-a asigurat pe jurnaliști că jucătorii săi vor da totul pentru cele trei puncte. În momentul în care numele omologului său de pe banca adversă a fost adus în discuție, selecționerul bosniacilor și-a exprimat respectul față de “Il Luce”.

Sergej Barbarez: “Avem planurile făcute”

România urmează să dispute un meci de care pe care contra Bosniei la Zenica, unde cele două vor lupta pentru victorie. În cazul în care “tricolorii” obțin cele trei puncte, atunci vor avea posibilitatea să spere la locul al doilea din grupă care le-ar asigura un baraj mai accesibil decât cel de pe ruta Ligii Națiunilor, pe care România l-a obținut matematic.

“Vom câștiga sau vom pierde, noi ne știm opțiunile. E un privilegiu să fim sub presiune. Dacă nu am putea face asta, nu am fi aici. Suntem pregătiți. Știm ce avem de făcut.

Am discutat cu jucătorii, avem planurile făcute și cu siguranță vom juca la victorie. Exista câteva individualități în echipa României și suntem conștienți de asta, dar ne concentrăm pe România ca echipă.