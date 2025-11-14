Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: "E un privilegiu să fim sub presiune" - Antena Sport

Închide meniul
Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: “E un privilegiu să fim sub presiune”

Andrei Nicolae Publicat: 14 noiembrie 2025, 13:40

Sergej Barbarez, în timpul unui meci / Profimedia

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a susținut în urmă cu puțin timp conferința de presă premergătoare duelului cu România din preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida care va avea loc la Zenica va fi decisivă în vederea clasamentului final al grupei H, iar ambele naționale își doresc din răsputeri cele trei puncte.

Barbarez a prefațat meciul contra elevilor lui Mircea Lucescu și i-a asigurat pe jurnaliști că jucătorii săi vor da totul pentru cele trei puncte. În momentul în care numele omologului său de pe banca adversă a fost adus în discuție, selecționerul bosniacilor și-a exprimat respectul față de “Il Luce”.

Sergej Barbarez: “Avem planurile făcute”

România urmează să dispute un meci de care pe care contra Bosniei la Zenica, unde cele două vor lupta pentru victorie. În cazul în care “tricolorii” obțin cele trei puncte, atunci vor avea posibilitatea să spere la locul al doilea din grupă care le-ar asigura un baraj mai accesibil decât cel de pe ruta Ligii Națiunilor, pe care România l-a obținut matematic.

Vom câștiga sau vom pierde, noi ne știm opțiunile. E un privilegiu să fim sub presiune. Dacă nu am putea face asta, nu am fi aici. Suntem pregătiți. Știm ce avem de făcut.

Am discutat cu jucătorii, avem planurile făcute și cu siguranță vom juca la victorie. Exista câteva individualități în echipa României și suntem conștienți de asta, dar ne concentrăm pe România ca echipă.

Referitor la selecționerul Lucescu, am doar respect pentru ceea ce a realizat. Să câștigăm împotriva echipei lui ar fi cu atât mai frumos“, a spus selecționerul echipei balcanice, potrivit digisport.ro.

Bosnia – România se va disputa mâine de la ora 21:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă
