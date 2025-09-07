„Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei - Antena Sport

Închide meniul
„Tiki taka", dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei

Preliminarii Campionatul Mondial 2026
„Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei

Daniel Işvanca Publicat: 7 septembrie 2025, 22:45

Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei

Jucătorii Spaniei celebrând marcarea unui gol / Getty Images

Spania joacă pe terenul Turciei, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Campioana europeană a făcut spectacol în prima parte a partidei de pe Konya Buyuksehir Belediye Stadium.

Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a marcat nu mai puțin de trei goluri în primele 45 de minute, însă reușita de 2-0 a venit la capătul unei acțiuni de „PlayStation”.

Spania a distrus-o pe Turcia în prima repriză

În cel de-al doilea meci al preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor, „Furia Roja” a înfruntat Turcia. Campioana europeană a arătat un fotbal total în disputa de duminică seară și a marcat de trei ori încă din prima repriză.

Ibericii au avut nevoie de șase minute pentru a deschide scorul. Pedri a deblocat jocul cu un șut plasat perfect din marginea careului, asta după ce portarul turc respinsese alte trei șuturi periculoase.

Faza primei părți a venit în minutul 22, când Spania și-a dublat avantajul printr-o acțiune colectivă senzațională. Aceștia și-au amețit adversara cu o serie de pase succesive, iar faza a fost încheiată cu șutul lui Mikel Merino.

Fotbalistul care evoluează în Premier League pentru cei de la Arsenal a mai lovit o dată în prelungirile primei reprize, când l-a învins pentru a doua oară pe portarul advers.

Vezi AICI golul marcat de spanioli

