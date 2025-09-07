„Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei - Antena Sport

Spania joacă pe terenul Turciei, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Campioana europeană a făcut spectacol în prima parte a partidei de pe Konya Buyuksehir Belediye Stadium.
Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a marcat nu mai puțin de trei goluri în primele 45 de minute, însă reușita de 2-0 a venit la capătul unei acțiuni de „PlayStation”.
Spania a distrus-o pe Turcia în prima repriză
În cel de-al doilea meci al preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor, „Furia Roja” a înfruntat Turcia. Campioana europeană a arătat un fotbal total în disputa de duminică seară și a marcat de trei ori încă din prima repriză.
Ibericii au avut nevoie de șase minute pentru a deschide scorul. Pedri a deblocat jocul cu un șut plasat perfect din marginea careului, asta după ce portarul turc respinsese alte trei șuturi periculoase.
Faza primei părți a venit în minutul 22, când Spania și-a dublat avantajul printr-o acțiune colectivă senzațională. Aceștia și-au amețit adversara cu o serie de pase succesive, iar faza a fost încheiată cu șutul lui Mikel Merino.
Fotbalistul care evoluează în Premier League pentru cei de la Arsenal a mai lovit o dată în prelungirile primei reprize, când l-a învins pentru a doua oară pe portarul advers.
