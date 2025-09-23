Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut - Antena Sport

Pep Guardiola spune că a “redescoperit multe dintre lucrurile” care au făcut-o pe Manchester City puternică în trecut, începând cu “un spirit incredibil”, a declarat el marţi, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionii Europei din 2023 au trecut prin turbulenţe semnificative sezonul trecut, fiind afectați de absenţa lui Rodri din cauza accidentărilor şi înregistrând multe rezultate negative, în principal în Liga Campionilor (eliminare în play-off) şi Premier League (locul trei).

Pep Guardiola: “Avem o mentalitate incredibilă”

Sezonul 2025-26 a început cu două înfrângeri în trei meciuri, dar de atunci echipa şi-a revenit în derby-ul împotriva lui Manchester United (3-0) şi împotriva lui Napoli (2-0) în Liga Campionilor, înainte de un egal, 1-1, cu Arsenal, duminică, la Londra, în Premier League.

“De la începutul carierei mele, tot ce le-am cerut jucătorilor a fost să dea totul pe teren. Sezonul trecut nu am făcut asta, dar în acest sezon, mai ales de la meciul cu Manchester United, începem să redescoperim multe dintre lucrurile care au definit echipa noastră timp de mulţi ani“, a spus Guardiola.

Fost antrenor al echipelor FC Barcelona şi Bayern Munchen, Guardiola a câştigat nenumărate titluri de când s-a alăturat lui Manchester City în 2016, inclusiv şase titluri în Premier League şi un titlu în Liga Campionilor.