Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut

Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 18:48

Comentarii
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut

Pep Guardiola, în timpul unui meci / Profimedia

Pep Guardiola spune că a “redescoperit multe dintre lucrurile” care au făcut-o pe Manchester City puternică în trecut, începând cu “un spirit incredibil”, a declarat el marţi, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionii Europei din 2023 au trecut prin turbulenţe semnificative sezonul trecut, fiind afectați de absenţa lui Rodri din cauza accidentărilor şi înregistrând multe rezultate negative, în principal în Liga Campionilor (eliminare în play-off) şi Premier League (locul trei).

Pep Guardiola: “Avem o mentalitate incredibilă”

Sezonul 2025-26 a început cu două înfrângeri în trei meciuri, dar de atunci echipa şi-a revenit în derby-ul împotriva lui Manchester United (3-0) şi împotriva lui Napoli (2-0) în Liga Campionilor, înainte de un egal, 1-1, cu Arsenal, duminică, la Londra, în Premier League.

De la începutul carierei mele, tot ce le-am cerut jucătorilor a fost să dea totul pe teren. Sezonul trecut nu am făcut asta, dar în acest sezon, mai ales de la meciul cu Manchester United, începem să redescoperim multe dintre lucrurile care au definit echipa noastră timp de mulţi ani“, a spus Guardiola.

Fost antrenor al echipelor FC Barcelona şi Bayern Munchen, Guardiola a câştigat nenumărate titluri de când s-a alăturat lui Manchester City în 2016, inclusiv şase titluri în Premier League şi un titlu în Liga Campionilor.

Reclamă
Reclamă

Acum am redescoperit multe dintre lucrurile pe care le-am pierdut sezonul trecut. Avem o mentalitate incredibilă. Ceea ce contează cel mai mult este spiritul pe care l-am arătat săptămâna trecută“, a insistat el, potrivit agerpres.ro.

Manchester City va juca în deplasare miercuri la Huddersfield (divizia a treia) în Cupa Ligii Angliei, apoi o va găzdui pe Burnley sâmbătă în campionat, după care va călători la Monaco la mijlocul săptămânii viitoare, pentru partida din Liga Campionilor.

Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Observator
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
18:25
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
17:29
Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele
17:19
Florin Manea, anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin: “Atunci o să joace!”
17:14
“Sper să se răzgândească”. Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 Anunţul tranşant al lui Gheorghe Mustaţă după ce s-a vorbit de varianta Marius Şumudică la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca