Arsenal a pus ochii pe un fundaș de 60 de milioane de euro! Echipa lui Arteta încearcă să dea lovitura - Antena Sport

Clubul de fotbal Arsenal Londra este interesat de Piero Hincapie, fundaşul ecuadorian al lui Bayer Leverkusen, informează BBC.

Echipa de recrutare a lui Arsenal l-a urmărit îndelung pe jucătorul în vârstă de 23 de ani, au declarat surse pentru BBC Sport.

Arsenal a pus ochii pe Piero Hincapie, care are o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro

Hincapie are o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro (52 de milioane de lire sterline) şi vrea să se despartă de formaţia germană înainte de finalul perioadei de transferuri, notează agerpres.ro.

De când a venit la Leverkusen în 2021, el a jucat în 166 de meciuri în toate competiţiile şi a făcut parte din lotul care a câştigat Bundesliga şi Cupa Germaniei în sezonul 2023-2024.

Arsenal a cheltuit peste 200 de milioane de lire sterline pe transferuri în această vară şi acum lucrează la vânzarea de jucători. Printre cei care ar putea pleca se numără Fabio Vieira, Reiss Nelson şi Oleksandr Zincenko.