Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună - Antena Sport

Internaţionalul englez Bukayo Saka, atacantul echipei de fotbal Arsenal Londra, care a părăsit terenul accidentat în repriza secundă a meciului cu Leeds United (scor 5-0), disputat sâmbătă, în Premier League, va fi indisponibil aproximativ patru săptămâni, informează BBC.
Saka, în vârstă de 23 de ani, a suferit o leziune la ischiogambieri şi a fost înlocuit în minutul 53, după ce a marcat cel de-al doilea gol al “tunarilor”, pe Emirates Stadium din Londra.
Bukayo Saka, OUT o lună
În urma controlului medical s-a stabilit că accidentarea lui Saka necesită o perioadă de recuperare de o lună de zile.
Jucătorul lui Arsenal va rata astfel derby-ul cu Liverpool, programat duminică, precum şi meciurile cu Andorra şi Serbia din preliminariile Cupei Mondiale, care vor avea loc luna viitoare.
Căpitanul echipei londoneze, norvegianul Martin Odegaard, s-a accidentat la rândul său în meciul cu Leeds United şi este incert pentru duelul cu FC Liverpool de pe stadionul Anfield.
Odegaard a suferit o accidentare la umăr în cursul primei reprize, fiind înlocuit de antrenorul Mikel Arteta. El a părăsit apoi Emirates Stadium cu umărul imobilizat.
Eberechi Eze a semnat cu Arsenal
Arsenal a rezolvat mai mult ca sigur problema de lot generată de accidentarea lui Kai Havertz. La o zi distanță după anunțul legat de jucătorul neamț, “tunarii” au ajuns la un acord cu Eberechi Eze, fotbalistul celor de la Crystal Palace.
Mijlocașul de profil ofensiv a fost până nu cu mult timp extrem de aproape de a se alătura celor de la Tottenham, însă rivala nord-londoneză le-a luat fața celor de la Spurs.