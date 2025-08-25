Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună - Antena Sport

Internaţionalul englez Bukayo Saka, atacantul echipei de fotbal Arsenal Londra, care a părăsit terenul accidentat în repriza secundă a meciului cu Leeds United (scor 5-0), disputat sâmbătă, în Premier League, va fi indisponibil aproximativ patru săptămâni, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Saka, în vârstă de 23 de ani, a suferit o leziune la ischiogambieri şi a fost înlocuit în minutul 53, după ce a marcat cel de-al doilea gol al “tunarilor”, pe Emirates Stadium din Londra.

Bukayo Saka, OUT o lună

În urma controlului medical s-a stabilit că accidentarea lui Saka necesită o perioadă de recuperare de o lună de zile.

Jucătorul lui Arsenal va rata astfel derby-ul cu Liverpool, programat duminică, precum şi meciurile cu Andorra şi Serbia din preliminariile Cupei Mondiale, care vor avea loc luna viitoare.

Căpitanul echipei londoneze, norvegianul Martin Odegaard, s-a accidentat la rândul său în meciul cu Leeds United şi este incert pentru duelul cu FC Liverpool de pe stadionul Anfield.