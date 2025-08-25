Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună

Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună

Publicat: 25 august 2025, 14:04

Comentarii
Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună

Bukayo Saka / Profimedia

Internaţionalul englez Bukayo Saka, atacantul echipei de fotbal Arsenal Londra, care a părăsit terenul accidentat în repriza secundă a meciului cu Leeds United (scor 5-0), disputat sâmbătă, în Premier League, va fi indisponibil aproximativ patru săptămâni, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Saka, în vârstă de 23 de ani, a suferit o leziune la ischiogambieri şi a fost înlocuit în minutul 53, după ce a marcat cel de-al doilea gol al “tunarilor”, pe Emirates Stadium din Londra.

Bukayo Saka, OUT o lună

În urma controlului medical s-a stabilit că accidentarea lui Saka necesită o perioadă de recuperare de o lună de zile.

Jucătorul lui Arsenal va rata astfel derby-ul cu Liverpool, programat duminică, precum şi meciurile cu Andorra şi Serbia din preliminariile Cupei Mondiale, care vor avea loc luna viitoare.

Căpitanul echipei londoneze, norvegianul Martin Odegaard, s-a accidentat la rândul său în meciul cu Leeds United şi este incert pentru duelul cu FC Liverpool de pe stadionul Anfield.

Reclamă
Reclamă

Odegaard a suferit o accidentare la umăr în cursul primei reprize, fiind înlocuit de antrenorul Mikel Arteta. El a părăsit apoi Emirates Stadium cu umărul imobilizat.

Eberechi Eze a semnat cu Arsenal

Arsenal a rezolvat mai mult ca sigur problema de lot generată de accidentarea lui Kai Havertz. La o zi distanță după anunțul legat de jucătorul neamț, “tunarii” au ajuns la un acord cu Eberechi Eze, fotbalistul celor de la Crystal Palace.

Mijlocașul de profil ofensiv a fost până nu cu mult timp extrem de aproape de a se alătura celor de la Tottenham, însă rivala nord-londoneză le-a luat fața celor de la Spurs.

EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țăriiEXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
Reclamă

Arsenal intrase în derivă după ce Kai Havertz a aflat că are o problemă la genunchi care îl va ține departe de teren pentru o perioadă nedeterminată momentan. Jurnaliștii britanici scriau despre faptul că echipa lui Mikel Arteta ia în considerare să transfere un nou atacant, în contextul în care Victor Gyokeres rămăsese singurul vârf apt de joc.

Echipa din nordul Londrei s-a mișcat extrem de rapid și nu doar că a rezolvat un transfer, ci a și deturnat o mutare pregătită de rivala Tottenham. Potrivit lui Fabrizio Romano, Arsenal și Eberechi Eze au ajuns la un acord privind o mutare în valoare de aproape 70 de milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Alexandru, românul care şi-a decimat familia în Germania. Doar fiica de nici 2 anişori a scăpat miraculos
Observator
Alexandru, românul care şi-a decimat familia în Germania. Doar fiica de nici 2 anişori a scăpat miraculos
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
13:37
Inter şi Torino au bătut palma cu câteva ore înainte de meci. Anunţul oficial al echipei lui Cristi Chivu
13:20
Inter – Torino LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu, primul meci în Serie A pe banca nerazzurrilor. Echipele probabile
12:32
Istvan Kovacs, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor
12:21
Daniil Medvedev, după circul făcut la US Open 2025: “A fost un moment amuzant. Am vrut să fac mai rău”
12:10
Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria”
11:35
Xabi Alonso a făcut anunţul despre Kylian Mbappe după Real Oviedo – Real Madrid 0-3! Ce a reuşit starul francez
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “Nu pot să mă abțin!” Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani 5 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous 6 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”