Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea - Antena Sport

Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea

Premier League | Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea

Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea

Publicat: 4 octombrie 2025, 21:45 / Actualizat: 4 octombrie 2025, 23:09

Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea

Jucătorii lui Arsenal / Profimedia

Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia West Ham United, într-un meci din etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminică.

“Tunarii” au deschis scorul pe Emirates Stadium prin Declan Rice, fostul căpitan al lui West Ham (38), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă, prin Bukayo Saka, care a transformat un penalty (67).

Arsenal, noul lider din Premier League

În urma acestui succes, Arsenal a urcat în fotoliul de lider al clasamentului, depăşind-o cu un punct pe campioana en titre, FC Liverpool.

Într-un alt meci, Manchester United a câştigat tot cu scorul de 2-0 partida cu formaţia Sunderland de pe Old Trafford, prin golurile lui Mason Mount (8) şi Benjamin Sesko (31). Portarul belgian Senne Lammens a fost titular în premieră între buturile lui United.

Aceasta este a treia victorie obţinută de Manchester United în şapte meciuri din Premier League, graţie căreia elevii antrenorului Ruben Amorim au urcat provizoriu pe locul 8 în clasament

Chelsea – Liverpool 2-1

Echipa engleză Chelsea s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 7-a din Premier League.

Într-un meci în care ambii antrenori au luat cartonaşe galbene, iar Enzo Maresca a şi fost eliminat, Moises Caicedo a deschis scorul pentru londonezi, în minutul 14. Cody Gakpo a restabilit egalitatea, în minutul 63, însă gazdele au avut ultimul cuvânt. În al cincilea minut de prelungiri, Estevao a înscris, servit de Cucurella şi a adus victoria pentru Chelsea, 2-1.

FC Liverpool, care a uitat să mai câştige, se află la al treilea insucces consecutiv, al doilea din campionat, unde a picat pe locul secund, cu 15 puncte. Chelsea are 11 puncte şi se află pe locul al şaselea.

