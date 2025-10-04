Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea - Antena Sport

Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia West Ham United, într-un meci din etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminică.
“Tunarii” au deschis scorul pe Emirates Stadium prin Declan Rice, fostul căpitan al lui West Ham (38), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă, prin Bukayo Saka, care a transformat un penalty (67).
Arsenal, noul lider din Premier League
În urma acestui succes, Arsenal a urcat în fotoliul de lider al clasamentului, depăşind-o cu un punct pe campioana en titre, FC Liverpool.
Într-un alt meci, Manchester United a câştigat tot cu scorul de 2-0 partida cu formaţia Sunderland de pe Old Trafford, prin golurile lui Mason Mount (8) şi Benjamin Sesko (31). Portarul belgian Senne Lammens a fost titular în premieră între buturile lui United.
Aceasta este a treia victorie obţinută de Manchester United în şapte meciuri din Premier League, graţie căreia elevii antrenorului Ruben Amorim au urcat provizoriu pe locul 8 în clasament
Chelsea – Liverpool 2-1
Echipa engleză Chelsea s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 7-a din Premier League.
Într-un meci în care ambii antrenori au luat cartonaşe galbene, iar Enzo Maresca a şi fost eliminat, Moises Caicedo a deschis scorul pentru londonezi, în minutul 14. Cody Gakpo a restabilit egalitatea, în minutul 63, însă gazdele au avut ultimul cuvânt. În al cincilea minut de prelungiri, Estevao a înscris, servit de Cucurella şi a adus victoria pentru Chelsea, 2-1.
FC Liverpool, care a uitat să mai câştige, se află la al treilea insucces consecutiv, al doilea din campionat, unde a picat pe locul secund, cu 15 puncte. Chelsea are 11 puncte şi se află pe locul al şaselea.
