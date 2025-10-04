Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea - Antena Sport

Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia West Ham United, într-un meci din etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminică.

“Tunarii” au deschis scorul pe Emirates Stadium prin Declan Rice, fostul căpitan al lui West Ham (38), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă, prin Bukayo Saka, care a transformat un penalty (67).

Arsenal, noul lider din Premier League

În urma acestui succes, Arsenal a urcat în fotoliul de lider al clasamentului, depăşind-o cu un punct pe campioana en titre, FC Liverpool.

Într-un alt meci, Manchester United a câştigat tot cu scorul de 2-0 partida cu formaţia Sunderland de pe Old Trafford, prin golurile lui Mason Mount (8) şi Benjamin Sesko (31). Portarul belgian Senne Lammens a fost titular în premieră între buturile lui United.

Aceasta este a treia victorie obţinută de Manchester United în şapte meciuri din Premier League, graţie căreia elevii antrenorului Ruben Amorim au urcat provizoriu pe locul 8 în clasament