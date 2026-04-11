Arsenal, pas greșit în lupta pentru titlu. Echipa lui Arteta a pierdut cu Bournemouth

Deși a început etapa a 32-a cu 9 puncte avans față de Manchester City, Arsenal are din nou emoții pentru un titlu care a părut mult timp ca și acontat. Echipa lui Mikel Arteta a pierdut pe propriul teren în primul meci al etapei, 1-2 contra lui Bournemouth.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal are 2 meciuri în plus față de Manchester City, cea care joacă dumincă împotriva lui Chelsea. Etapa viitoare este poate meciul decisiv: Manchester City – Arsenal.

Bournemouth dă lovitura pe Emirates

Venită după victoria din UEFA Champions League de pe terenul lui Sporting, Arsenal spera să o țină în continuare la distanță pe Man City. Însă prima lovitură a primit-o în minutul 17 când o centrare deviată de Saliba l-a lăsat pe Kroupi singur în fața porții.

Arsenal a egalat cu 10 minute înainte de pauză prin Gyokeres, din penalty. Arteta a schimbat liniile în ofensivă în minutul 54 când i-a trimis în teren pe Eze, Dowman și Trossard, însă lovitura decisivă a venit de la Alex Scott. Evanilson a deviat superb și l-a lăsat pe mijlocașul lui Bournemouth singur cu portarul.

Finalul meciului l-a găsit și pe Raya în careul lui Bournemouth, însă echipa lui Iraola a rezistat și a obținut o nouă victorie mare. Arsenal stă acum cu pumnii strânși pentru rivala londoneză, Chelsea, la meciul de duminică împotriva lui City. Echipa lui Guardiola mai are o restanță astfel că cele 9 puncte diferență, în condițiile unui meci direct pe Ettihad, nu mai sunt liniștitoare.