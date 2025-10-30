Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool - Crystal Palace 0-3? "A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea" - Antena Sport

Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3.
Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute puţine, în timp ce cei mai importanţi jucători nici nu au fost pe foaia de joc.
Arne Slot, după Liverpool – Crystal Palace 0-3: “Mereu am folosit această competiţie pentru jucătorii din academie”
Chiar dacă a fost criticat pentru acestă decizie, Arne Slot nu consideră că a greşit, nici după rezultatul umilitor de pe tabelă. De asemenea, el a spus că nu caută scuze, dar programul încărcat şi numărul scăzut de jucători pe care i-a avut la dispoziţie a dus la un nou rezultat negativ al cormoranilor:
“E aproape acelaşi mod de selectare al jucătorilor ca în sezonul trecut în aceste runde ale Cupei Ligii. Sunt multe motive pentru care am pierdut şase din ultimele şapte meciuri, dar niciunul nu e suficient de bun pentru a găsi scuze. Dacă ne uităm la prestaţia din meciul cu Brentford, la două zile după ce am jucat la Frankfurt, am văzut o echipă care se chinuie să joace de trei ori într-o săptămână.
Din nou, nu caut scuze, dar în două zile jucăm contra lui Aston Villa. Ultima oară când am jucat cu un jucător despre care am crezut că va fi pregătit a fost Alexander Isak, care s-a accidentat. Runda trecută (n.r. în Cupa Ligii), Giovanni Leoni s-a accidentat, iar Hugo Ekitike a fost eliminat.
Am avut 16-17 jucători disponibili. În plus, clubul a folosit mereu această competiţie pentru jucătorii din academie. Consider că a fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea după acest rezultat.
Am văzut primul 11 al celor de la Manchester City şi nu au avut niciun jucător care a jucat şi în weekend, dar am simţit că e cel mai bun prim 11 al lor. Chelsea poate să îl introducă pe Estevao. Eu, după ce am făcut două schimbări, mai aveam şase adolescenţi”, a declarat Arne Slot, citat de dailymail.co.uk.
