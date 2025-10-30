Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool - Crystal Palace 0-3? "A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea”

Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea”

Publicat: 30 octombrie 2025, 9:50 / Actualizat: 30 octombrie 2025, 11:16

Comentarii
Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea

Arne Slot, în timpul meciului Liverpool - Crystal Palace / Profimedia

Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute puţine, în timp ce cei mai importanţi jucători nici nu au fost pe foaia de joc.

Arne Slot, după Liverpool – Crystal Palace 0-3: “Mereu am folosit această competiţie pentru jucătorii din academie”

Chiar dacă a fost criticat pentru acestă decizie, Arne Slot nu consideră că a greşit, nici după rezultatul umilitor de pe tabelă. De asemenea, el a spus că nu caută scuze, dar programul încărcat şi numărul scăzut de jucători pe care i-a avut la dispoziţie a dus la un nou rezultat negativ al cormoranilor:

“E aproape acelaşi mod de selectare al jucătorilor ca în sezonul trecut în aceste runde ale Cupei Ligii. Sunt multe motive pentru care am pierdut şase din ultimele şapte meciuri, dar niciunul nu e suficient de bun pentru a găsi scuze. Dacă ne uităm la prestaţia din meciul cu Brentford, la două zile după ce am jucat la Frankfurt, am văzut o echipă care se chinuie să joace de trei ori într-o săptămână.

Din nou, nu caut scuze, dar în două zile jucăm contra lui Aston Villa. Ultima oară când am jucat cu un jucător despre care am crezut că va fi pregătit a fost Alexander Isak, care s-a accidentat. Runda trecută (n.r. în Cupa Ligii), Giovanni Leoni s-a accidentat, iar Hugo Ekitike a fost eliminat.

Reclamă
Reclamă

Am avut 16-17 jucători disponibili. În plus, clubul a folosit mereu această competiţie pentru jucătorii din academie. Consider că a fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea după acest rezultat.

Am văzut primul 11 al celor de la Manchester City şi nu au avut niciun jucător care a jucat şi în weekend, dar am simţit că e cel mai bun prim 11 al lor. Chelsea poate să îl introducă pe Estevao. Eu, după ce am făcut două schimbări, mai aveam şase adolescenţi”, a declarat Arne Slot, citat de dailymail.co.uk.

CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 aniCALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Observator
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
11:51
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
11:42
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”
11:26
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens”
11:25
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României
11:06
Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi
10:29
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă”
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 4 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”