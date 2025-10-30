Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool - Crystal Palace 0-3? "A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea" - Antena Sport

Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3.

Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute puţine, în timp ce cei mai importanţi jucători nici nu au fost pe foaia de joc.

Arne Slot, după Liverpool – Crystal Palace 0-3: “Mereu am folosit această competiţie pentru jucătorii din academie”

Chiar dacă a fost criticat pentru acestă decizie, Arne Slot nu consideră că a greşit, nici după rezultatul umilitor de pe tabelă. De asemenea, el a spus că nu caută scuze, dar programul încărcat şi numărul scăzut de jucători pe care i-a avut la dispoziţie a dus la un nou rezultat negativ al cormoranilor:

“E aproape acelaşi mod de selectare al jucătorilor ca în sezonul trecut în aceste runde ale Cupei Ligii. Sunt multe motive pentru care am pierdut şase din ultimele şapte meciuri, dar niciunul nu e suficient de bun pentru a găsi scuze. Dacă ne uităm la prestaţia din meciul cu Brentford, la două zile după ce am jucat la Frankfurt, am văzut o echipă care se chinuie să joace de trei ori într-o săptămână.

Din nou, nu caut scuze, dar în două zile jucăm contra lui Aston Villa. Ultima oară când am jucat cu un jucător despre care am crezut că va fi pregătit a fost Alexander Isak, care s-a accidentat. Runda trecută (n.r. în Cupa Ligii), Giovanni Leoni s-a accidentat, iar Hugo Ekitike a fost eliminat.