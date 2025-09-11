Chelsea, lovită de 74 de acuzații din era lui Roman Abramovich. Ce riscă londonezii - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 14:07

Steagul echipei Chelsea, pe Stamford Bridge / Profimedia

Clubul Chelsea a fost acuzat de nu mai puţin de 74 de încălcări ale regulamentului legat de agenţii de jucători de către Federaţia engleză de fotbal, transmit, joi, agenţiile internaţionale de presă.

FA a precizat că acuzaţiile se întind pe o perioadă între 2009 şi 2022, când clubul era patronat de miliardarul rus Roman Abramovich, în principal fiind vizate evenimente petrecute între sezoanele 2010-11 şi 2015-16.

Chelsea are 74 de capete de acuzare

Federaţia a menţionat că gruparea din Vestul Londrei are termen până pe 19 septembrie să răspundă la acuzaţii, potrivit agerpres.ro. Chelsea riscă în acest moment să aibă interzis la transferuri sau chiar să fie depunctată în Premier League.

Chelsea, care în această vară a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, aparţine din 2022 consorţiului BlueCo, compus din Todd Boehly, Mark Walter, Hansjoerg Wyss şi Clearlake Capital.

