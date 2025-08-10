Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham - Antena Sport

Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham. Presa din Anglia vine cu noi dezvăluiri despre mutarea starului de 25 de ani pe Anfield. Marc Guehi, fundaș central de la Crystal Palace, dar şi în naţionala Angliei este dorit de granzii din Premier League.

Liverpool vrea să îşi întărească apărarea şi a început negocierile cu echipa londoneză. Are însă concurenţă mare pentru internaționalul englez cu 23 de selecții.

Liverpool a început licitaţia pentru Marc Guehi

Marc Guehi mai are un singur ezon de contract cu echipa care a câștigat Cupa Angliei, iar Liverpool şi Tottenham vor să profite şi să-l aconteze pe jucător. 34 de milioane de euro au oferit cei de la Liverpool, în timp ce Crystal Palace vrea 46 de milioane de euro. Astfel că, cel mai probabil, oferta grupării de pe Anfield va fi refuzată. Totuși, având în vedere că Liverpool nu stă foarte bine la capitolul fundași centrali, este de așteptat să pluseze.

Pentru Radu Drăgușin, un posibil transfer al lui Guehi la Liverpool ar fi cât se poate de benefic. Asta pentru că, deşi îl doreşte pe Guehi Tottenham are în lot deja alți cinci stoperi. Este vorba despre Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso, Kota Takai și Luka Vuskovic. Asta pe lângă român.