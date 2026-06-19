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Liverpool a anunțat oficial primul transfer: jucător care a trecut pe la Barca și Real! Apoi a făcut ofertă de 100 de milioane

Sebastian Ujica Publicat: 19 iunie 2026, 2:07

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Liverpool a anunțat oficial primul transfer: jucător care a trecut pe la Barca și Real! Apoi a făcut ofertă de 100 de milioane

Liverpool se pregătește de o nouă vară cu investiții mari în transferuri / Getty Images

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FC Liverpool a anunțat primul transfer din era Andoni Iraola: Victor Munoz de la Osasuna, cel pentru care va fi achitată clauza de reziliere a contractului în valoare de 40 de milioane de euro.

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Munoz a făcut vizita medicală deja în cantonamentul naționalei Spaniei din Tennessee.

A trecut pe la Barca și Real

Victor Munoz are 22 de ani și are un trecut interesant. A fost crescut la academia La Masia încă de la 11 ani, însă 4 ani mai târziu a plecat la o altă academie din Catalunya, pentru ca în 2021 să ajungă la Real Madrid.

A debutat în echipa „galacticilor” chiar într-un El Clasico și a ratat o ocazie uriașă să înscrie în fața Barcelonei. În urmă cu un an a plecat la Osasuna pentru 5 milioane de euro. Real Madrid a păstrat o clauză prin care îl putea aduce înapoi, plus 50% din drepturile federale. Mourinho a decis să nu fie activată clauza astfel că Liverpool a avut cale liberă către jucător.

Munoz a semnat un contract pe 6 ani cu Liverpool. El are două selecții în naționala Spaniei pentru care a marcat la debut în luna martie contra Serbiei. În sezonul precedent el a avut 34 de apariți și a marcat 7 goluri și a dat 5 assist-uri în toate competițiile.

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Munoz a evoluat preponderent în banda stângă, însă poate evolua pe ambele flancuri în ofensivă și chiar și atacant central. Viteza și driblingurile sunt punctele sale forte. A bifat două recorduri în precentul sezon de La Liga: a fost cel mai rapid jucător și a fost jucătorul cu cele mai multe driblinguri într-un singur meci, 12 contra celor de la Rayo Vallecano.

Liverpool, ofertă de 100 de milioane

Aducerea lui Victor Munoz nu o oprește însă pe Liverpool care a făcut o ofertă joi seară pentru starul lui RB Leipzig și al naționalei Coastei de Fildeș, Yan Diomande. 90 de milioane de euro, plus bonus de 10 milioane. Leipzig a refuzat oferta și face ultimele eforturi pentru a-l convinge pe Diomande să rămână.

Jurgen Klopp i-a transmis jucătorului că rămânerea la Leipzig este cea mai bună variantă pentru continuarea progresului său și i-a propus jucătorului de 19 ani un nou contract care să conțină și o clauză de reziliere. Însă Diomande este mai curând cu gândul la Liverpool și urmează să transmită clubului german că dorește să plece. Leipzig nu se va pune în calea lui, însă dorește în jur de 120 de milioane de euro pentru Diomande.

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Liverpool se pregătește să facă o nouă ofertă pentru ivorian, iar o combinație de 100 de milioane de euro garantați plus alte 20 de milioane din bonusuri realizabile ar urma să fie suficient pentru ca transferul să se realizeze.

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