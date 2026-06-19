Liverpool a anunțat oficial primul transfer: jucător care a trecut pe la Barca și Real! Apoi a făcut ofertă de 100 de milioane

FC Liverpool a anunțat primul transfer din era Andoni Iraola: Victor Munoz de la Osasuna, cel pentru care va fi achitată clauza de reziliere a contractului în valoare de 40 de milioane de euro.

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Munoz a făcut vizita medicală deja în cantonamentul naționalei Spaniei din Tennessee.

A trecut pe la Barca și Real

Victor Munoz are 22 de ani și are un trecut interesant. A fost crescut la academia La Masia încă de la 11 ani, însă 4 ani mai târziu a plecat la o altă academie din Catalunya, pentru ca în 2021 să ajungă la Real Madrid.

A debutat în echipa „galacticilor” chiar într-un El Clasico și a ratat o ocazie uriașă să înscrie în fața Barcelonei. În urmă cu un an a plecat la Osasuna pentru 5 milioane de euro. Real Madrid a păstrat o clauză prin care îl putea aduce înapoi, plus 50% din drepturile federale. Mourinho a decis să nu fie activată clauza astfel că Liverpool a avut cale liberă către jucător.

Munoz a semnat un contract pe 6 ani cu Liverpool. El are două selecții în naționala Spaniei pentru care a marcat la debut în luna martie contra Serbiei. În sezonul precedent el a avut 34 de apariți și a marcat 7 goluri și a dat 5 assist-uri în toate competițiile.