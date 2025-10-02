Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie

Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie

Daniel Işvanca Publicat: 2 octombrie 2025, 20:58

Comentarii
Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie

Jucătorii lui Liverpool la meciul cu Galatasaray / Getty Images

Liverpool continuă să primească lovitură după lovitură, la câteva zile de la eșecul cu Galatasaray, din grupa principală de UEFA Champions League. Accidentat în meciul de la Istanbul, portarul Alisson va lipsi destul de mult de pe gazon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Brazilianul a ieșit de pe teren în minutul 56 al disputei pierdute de campioana Angliei, iar verdictul medicilor nu este deloc unul îmbucurător pentru Arne Slot și fotbalist.

Alisson, out până în luna noiembrie la Liverpool! Ce partide importante va rata

Liverpool nu traversează chiar cel mai bun moment al sezonului, având două înfrângeri consecutive. Eșecul de pe terenul celor de la Galatasaray a venit la pachet și cu o accidentare, cea a portarului Alisson.

Acesta a fost scos de pe teren în minutul 56 al partidei de la Istanbul, iar verdictul medicilor este unul crunt. Potrivit presei din Marea Britanie, acesta are probleme musculare și va lipsi 6 săptămâni de pe gazon.

Portarul brazilian este așteptat să revină undeva în luna noiembrie. El va rata confruntările cu Chelsea, Manchester United și Aston Villa din campionatul Angliei, dar și duelul cu Real Madrid din Champions League.

Reclamă
Reclamă

 

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie