Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie - Antena Sport

Liverpool continuă să primească lovitură după lovitură, la câteva zile de la eșecul cu Galatasaray, din grupa principală de UEFA Champions League. Accidentat în meciul de la Istanbul, portarul Alisson va lipsi destul de mult de pe gazon.

Brazilianul a ieșit de pe teren în minutul 56 al disputei pierdute de campioana Angliei, iar verdictul medicilor nu este deloc unul îmbucurător pentru Arne Slot și fotbalist.

Alisson, out până în luna noiembrie la Liverpool! Ce partide importante va rata

Liverpool nu traversează chiar cel mai bun moment al sezonului, având două înfrângeri consecutive. Eșecul de pe terenul celor de la Galatasaray a venit la pachet și cu o accidentare, cea a portarului Alisson.

Acesta a fost scos de pe teren în minutul 56 al partidei de la Istanbul, iar verdictul medicilor este unul crunt. Potrivit presei din Marea Britanie, acesta are probleme musculare și va lipsi 6 săptămâni de pe gazon.

Portarul brazilian este așteptat să revină undeva în luna noiembrie. El va rata confruntările cu Chelsea, Manchester United și Aston Villa din campionatul Angliei, dar și duelul cu Real Madrid din Champions League.