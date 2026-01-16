Manchester City a dat lovitura! Acord total pentru fotbalistul de 55 de milioane de euro - Antena Sport

Manchester City a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor și este gata să oficializeze aducerea unui fundaș evaluat la 55 de milioane de euro.

Este vorba despre nimeni altul decât Marc Guehi, jucătorul care se află în ultimele șase luni de contract cu cei de la Crystal Palace. „Cetățenii” au venit cu o ofertă de nerefuzat pentru formația din campionatul Angliei.

Marc Guehi va juca la Manchester City

Manchester City a mutat pe piața transferurile și l-a convins pe Marc Guehi să semneze cu formația antrenată de Pep Guardiola. Deși este evaluat la 55 de milioane de euro, gruparea de pe Etihad va plăti mult mai puțin.

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, City va plăti doar 28 de milioane de euro, adică aproximativ jumătate din valoarea de piață a fundașului central.

Marc Guehi a fost format la academia celor de la Chelsea, iar în iulie 2021 era transferat definitiv de Crystal Palace pentru 23.34 milioane de euro. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Liverpool și Arsenal erau interesate de fotbalist.