Nebunie în Premier League! Și-a înscris de două ori în proprie poartă - Antena Sport

Manchester City a făcut spectacol sâmbătă pe teren propriu, în duelul cu nou promovata Burnley. Gruparea pregătită de Pep Guardiola a înscris de cinci ori în jocul disputat pe Etihad Stadium.
Mai mult decât atât, „cetățenii” au primit un ajutor nesperat în acest meci, culmea, de la unul dintre jucătorii echipei adverse. Acesta și-a marcat de două ori în proprie poartă.
Maxime Esteve, două goluri în proprie poartă în Manchester City – Burnley
Manchester City a luat trei puncte sâmbătă din disputa cu nou promovata Burnley, într-un meci controlat în totalitate de trupa pregătită de spaniolul Pep Guardiola.
„Cetățenii” au deschis scorul încă din minutul 12, la capătul unei faze la care Maxime Esteve a trimis mingea în propria poartă. Până la pauză, Burnley a restabilit egalitatea, dar a fost doar o chestiune de timp până când City a trecut din nou la conducerea jocului.
Nunes a dus scorul la 2-1 pentru gazde, iar câteva minute mai târziu a „punctat” iarăși Maxime Esteve. Acesta și-a trimis pentru a doua oară mingea în propria poartă și a devenit abia al șaselea jucător din istorie care reușește această performanță într-un meci de Premier League.
Scorul final a fost stabilit de norvegianul Erling Haaland, care a reușit să marcheze de două ori în minutele de final. Atacantul de pe Etihad a ajuns la opt reușite în acest sezon.
Maxime Esteve is now just the sixth player in Premier League history to score two own goals in the same game 🫤 pic.twitter.com/WmLFrPzSy9
— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 27, 2025
- Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United
- Manchester United, un nou eșec în Premier League! „Diavolii”, fără victorie de mai bine de trei ani pe acest stadion
- Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă
- Lovitură pentru Liverpool! Jucătorul adus pe Anfield vara aceasta, out pentru un an
- Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său