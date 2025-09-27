Nebunie în Premier League! Și-a înscris de două ori în proprie poartă - Antena Sport

Manchester City a făcut spectacol sâmbătă pe teren propriu, în duelul cu nou promovata Burnley. Gruparea pregătită de Pep Guardiola a înscris de cinci ori în jocul disputat pe Etihad Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, „cetățenii” au primit un ajutor nesperat în acest meci, culmea, de la unul dintre jucătorii echipei adverse. Acesta și-a marcat de două ori în proprie poartă.

Maxime Esteve, două goluri în proprie poartă în Manchester City – Burnley

Manchester City a luat trei puncte sâmbătă din disputa cu nou promovata Burnley, într-un meci controlat în totalitate de trupa pregătită de spaniolul Pep Guardiola.

„Cetățenii” au deschis scorul încă din minutul 12, la capătul unei faze la care Maxime Esteve a trimis mingea în propria poartă. Până la pauză, Burnley a restabilit egalitatea, dar a fost doar o chestiune de timp până când City a trecut din nou la conducerea jocului.

Nunes a dus scorul la 2-1 pentru gazde, iar câteva minute mai târziu a „punctat” iarăși Maxime Esteve. Acesta și-a trimis pentru a doua oară mingea în propria poartă și a devenit abia al șaselea jucător din istorie care reușește această performanță într-un meci de Premier League.