Newcastle, mesaj de doar 37 de cuvinte după plecarea lui Alexander Isak. "Coțofenele" l-au uitat repede - Antena Sport

Newcastle, mesaj de doar 37 de cuvinte după plecarea lui Alexander Isak. “Coțofenele” l-au uitat repede

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 9:53

Alexander Isak, în echipamentul lui Newcastle / Profimedia

Alexander Isak a devenit luni în mod oficial jucătorul lui Liverpool, după ce formația de pe Anfield i-a plătit lui Newcastle 125 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 144 de milioane de euro. Deși a fost un jucător providențial pentru “coțofene” în ultimele sezoane, suedezul nu a avut parte de un mesaj de rămas-bun emoționant din partea clubului, care s-a rezumat la doar două fraze.

În schimb, clubul de pe St. James’s Park s-a concentrat pe propriul transfer realizat, cel al înlocuitorului lui Isak.

Ce a scris Newcastle pe rețelele sociale după plecarea lui Isak

Newcastle l-a lăsat să plece în cele din urmă pe Alexander Isak la Liverpool în schimbul sumei de 125 de milioane de lire sterline. Suedezul a fost implicat într-o “telenovelă” în această perioadă de mercato, în condițiile în care el și-a manifestat dorința de a ajunge pe Anfield, motiv pentru care a ajuns să își strice relațiile cu cei de pe St. James’s Park.

Din acest motiv, Newcastle nici nu a decis să își ia rămas-bun de la Isak printr-o postare emoționantă, în ciuda impactului pe care l-a avut nordicul la club. Ajuns în vara anului 2022 de la Real Sociedad, atacantul de 25 de ani a adunat 62 de goluri și 11 pase decisive în 109 meciuri.

Newcastle United anunță anunță vânzarea atacantului Alexander Isak la Liverpool pentru o sumă record de transfer pentru Marea Britanie. Internaționalul suedez s-a alăturat «coțofenelor» de la Real Sociedad și a jucat în 109 meciuri în toate competițiile“, a fost comunicatul lipsit de “culoare” al lui Newcastle care în limba engleză are 37 de cuvinte.

În schimb, formația de pe St. James’s Park și-a populat conturile de rețele sociale cu videoclipuri și fotografii de la prezentarea oficială a lui Yoane Wissa, transferat de la Brentford drept înlocuitor pentru Isak.

