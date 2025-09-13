Pep Guardiola, anunț despre viitorul său la Manchester City! Tehnicianul a dat cărțile pe față - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Premier League | Pep Guardiola, anunț despre viitorul său la Manchester City! Tehnicianul a dat cărțile pe față

Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 16:59

Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut.

Guardiola, în vârstă de 54 ani, antrenează City din 2016 şi are contract până în 2027.

Ce a spus Pep Guardiola despre viitorul său la Manchester City

„Nu voi rămâne la Manchester City dacă simt că clubul are nevoie de o schimbare. Dar, deocamdată, vreau să continui, mai mult ca niciodată după ce s-a întâmplat sezonul trecut. Şi mai ales acum, în acest moment, vreau să fiu la cârma clubului pentru a deveni din ce în ce mai important, pentru a menţine situaţia cu jucătorii mei, încercând să reuşesc.

Nu sunt aici doar pentru că am făcut-o în trecut. Îmi place să privesc spre viitor, de aceea am avut un succes incredibil, pentru că ne gândim tot timpul la ce va urma… Este al 10-lea meu sezon aici, sunt foarte mândru de asta şi vreau să ajut echipa şi clubul să fie acolo sus, iar şi iar...”, a declarat Pep Guardiola, citat de news.ro.

Gianluigi Donnarumma a vorbit despre Pep Guardiola, după ce a semnat cu Manchester City

Gianluigi Donnarumma a vorbit despre antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola. Declarația vine în contextul în care portarul s-a alăturat „cetățenilor”, în perioada de mercato din vară.

Donnarumma s-a despărțit de PSG și a ales să își continue cariera la Manchester City. Portarul a spus că vrea să scrie istorie alături de formația din Premier League și să câștige Liga Campionilor.

De asemenea, portarul italian s-a declarat mândru de faptul că Pep Guardiola l-a dorit la Manchester City. Donnarumma a dat de înțeles că, pentru el, este o onoare să fie antrenat de tehnicianul spaniol.

„Să fii antrenat de Pep Guardiola este cel mai bun lucru care i se poate întâmpla unui fotbalist. M-a dorit… Sunt mândru de asta.

Vreau să scriu istorie la Man City, să câștig Liga Campionilor și multe trofee. Este un club care m-a fascinat mereu", a spus Gianluigi Donnarumma, citat de Fabrizio Romano.
Vreau să scriu istorie la Man City, să câștig Liga Campionilor și multe trofee. Este un club care m-a fascinat mereu”, a spus Gianluigi Donnarumma, citat de Fabrizio Romano.

