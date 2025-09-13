Pep Guardiola, anunț despre viitorul său la Manchester City! Tehnicianul a dat cărțile pe față - Antena Sport

Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut.

Guardiola, în vârstă de 54 ani, antrenează City din 2016 şi are contract până în 2027.

Ce a spus Pep Guardiola despre viitorul său la Manchester City

„Nu voi rămâne la Manchester City dacă simt că clubul are nevoie de o schimbare. Dar, deocamdată, vreau să continui, mai mult ca niciodată după ce s-a întâmplat sezonul trecut. Şi mai ales acum, în acest moment, vreau să fiu la cârma clubului pentru a deveni din ce în ce mai important, pentru a menţine situaţia cu jucătorii mei, încercând să reuşesc.

Nu sunt aici doar pentru că am făcut-o în trecut. Îmi place să privesc spre viitor, de aceea am avut un succes incredibil, pentru că ne gândim tot timpul la ce va urma… Este al 10-lea meu sezon aici, sunt foarte mândru de asta şi vreau să ajut echipa şi clubul să fie acolo sus, iar şi iar...”, a declarat Pep Guardiola, citat de news.ro.

