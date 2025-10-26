Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League! - Antena Sport

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot (47 de ani), a recunoscut că înfrângerea surprinzătoare cu Brentford, 2-3, este în topul celor mai ruşinoase eşecuri ale sale de când a preluat campioana Angliei.
Înfrângerea cu Brentford a fost a 4-a la rând pentru Liverpool în Premier League. Ea vine după ce “cormoranii” se distraseră cu Eintracht Frankfurt în Liga Campionilor, învingând-o cu 5-1.
Arne Slot a recunoscut că echipa lui nu a avut răspuns la tactica bună a lui Brentford
Slot a remarcat tactica lui Brentford. „Echipele au un anumit stil de joc împotriva noastră, ceea ce este o strategie foarte bună”, a declarat Arne Slot, adăugând: „Nu am găsit încă un răspuns, iar faptul că suntem conduşi cu 1-0 nu ne ajută”.
„Sunt o echipă foarte bună la câștigarea duelurilor (n.r: Brentford), trebuie să le recunoști meritul pentru asta. De asemenea, este dificil să câștigi un meci dacă balanța loviturilor libere este în favoarea lor”, a precizat Arne Slot.
„Brentford este cunoscută pentru că e foarte bună la fazele fixe, dar are, în opinia mea, şi un contraatac fantastic”, a mai declarat Arne Slot.
Antrenorul lui Liverpool a criticat şi arbitrajul
Al doilea gol al lui Brentford a venit dintr-un contraatac, după ce Cody Gakpo s-a prăbuşit în careu. Al treilea gol al lui Brentford a venit după un penalty dictat cu VAR. Anterior arbitrul acordase lovitură liberă de la marginea careului, însă analiza VAR a indicat că a avut loc pe linia careului contactul.
Arne Slot a criticat arbitrajul. El a fost de părere că în niciuna dintre faze nu ar fi trebuit dictat penalty, dar, dacă ar trebui să aleagă, mai degrabă ar fi fost penalty la intervenţia asupra lui Cody Gakpo.
„Cred că dacă ați arăta ambele faze tuturor arbitrilor din lume, v-ar spune că, poate, la ambele nu e nimic, dar dacă ar trebui să acorde un penalty la una dintre cele două faze, cu siguranță l-ar da la intervenţia asupra lui Cody”, a subliniat Slot.
El şi-a criticat echipa pentru că primeşte goluri mult prea uşor. „Nu suntem acolo sus pentru că, pur și simplu, primim prea multe goluri”, a mai spus Slot. „Dacă te schimbi destul de mult în timpul verii, atunci cred că nu este o surpriză, poate, că merge așa, dar nu mă așteptam să avem patru înfrângeri la rând. Nu știu dacă asta poate fi privită ca o scuză, dar, din ultimele șase meciuri pe care le-am jucat, cinci au fost în deplasare”, a adăugat Slot.
Brentford – Liverpool 3-2
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-3, în faţa formaţiei Brentford, în etapa a noua din Premier League.
Brentford a deschis scorul în minutul 5, cu golul lui Ouattara, iar în minutul 45 Kevin Schade a marcat al doilea gol al gazdelor. Milos Kerkez a înscris pentru Liverpool, în al cincilea minut al prelungirilor primei reprize şi campioana a intrat la cabine cu speranţe că va întoarce rezultatul în partea secundă. Nu a fost aşa, pentru că Igor Thiago a înscris din penalti, pentru gazde, în minutul 60, făcând 3-1. Arne Slot a efectuat imediat trei schimbări, apoi a venit şi a patra schimbare, forţată de o accidentare, dar golul a venit abia în minutul 89, de la Salah.
FC Liverpool a pierdut la Brentford cu 2-3 şi se află la a patra înfrângere consecutivă în campionat, unde a rămas cu 15 puncte şi a căzut până pe locul 6. Brentford este pe poziţia a zecea, cu 13 puncte.
