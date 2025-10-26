Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League! - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!

Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 11:16

Comentarii
Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!

Arne Slot, în timpul unui meci - Profimedia Images

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot (47 de ani), a recunoscut că înfrângerea surprinzătoare cu Brentford, 2-3, este în topul celor mai ruşinoase eşecuri ale sale de când a preluat campioana Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înfrângerea cu Brentford a fost a 4-a la rând pentru Liverpool în Premier League. Ea vine după ce “cormoranii” se distraseră cu Eintracht Frankfurt în Liga Campionilor, învingând-o cu 5-1.

Arne Slot a recunoscut că echipa lui nu a avut răspuns la tactica bună a lui Brentford

Slot a remarcat tactica lui Brentford. „Echipele au un anumit stil de joc împotriva noastră, ceea ce este o strategie foarte bună”, a declarat Arne Slot, adăugând: „Nu am găsit încă un răspuns, iar faptul că suntem conduşi cu 1-0 nu ne ajută”.

Sunt o echipă foarte bună la câștigarea duelurilor (n.r: Brentford), trebuie să le recunoști meritul pentru asta. De asemenea, este dificil să câștigi un meci dacă balanța loviturilor libere este în favoarea lor”, a precizat Arne Slot.

Brentford este cunoscută pentru că e foarte bună la fazele fixe, dar are, în opinia mea, şi un contraatac fantastic”, a mai declarat Arne Slot.

Reclamă
Reclamă

Antrenorul lui Liverpool a criticat şi arbitrajul

Al doilea gol al lui Brentford a venit dintr-un contraatac, după ce Cody Gakpo s-a prăbuşit în careu. Al treilea gol al lui Brentford a venit după un penalty dictat cu VAR. Anterior arbitrul acordase lovitură liberă de la marginea careului, însă analiza VAR a indicat că a avut loc pe linia careului contactul.

Arne Slot a criticat arbitrajul. El a fost de părere că în niciuna dintre faze nu ar fi trebuit dictat penalty, dar, dacă ar trebui să aleagă, mai degrabă ar fi fost penalty la intervenţia asupra lui Cody Gakpo.

Cred că dacă ați arăta ambele faze tuturor arbitrilor din lume, v-ar spune că, poate, la ambele nu e nimic, dar dacă ar trebui să acorde un penalty la una dintre cele două faze, cu siguranță l-ar da la intervenţia asupra lui Cody”, a subliniat Slot.

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de leiAfacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Reclamă

El şi-a criticat echipa pentru că primeşte goluri mult prea uşor. „Nu suntem acolo sus pentru că, pur și simplu, primim prea multe goluri”, a mai spus Slot. „Dacă te schimbi destul de mult în timpul verii, atunci cred că nu este o surpriză, poate, că merge așa, dar nu mă așteptam să avem patru înfrângeri la rând. Nu știu dacă asta poate fi privită ca o scuză, dar, din ultimele șase meciuri pe care le-am jucat, cinci au fost în deplasare”, a adăugat Slot.

Brentford – Liverpool 3-2

Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-3, în faţa formaţiei Brentford, în etapa a noua din Premier League.

Brentford a deschis scorul în minutul 5, cu golul lui Ouattara, iar în minutul 45 Kevin Schade a marcat al doilea gol al gazdelor. Milos Kerkez a înscris pentru Liverpool, în al cincilea minut al prelungirilor primei reprize şi campioana a intrat la cabine cu speranţe că va întoarce rezultatul în partea secundă. Nu a fost aşa, pentru că Igor Thiago a înscris din penalti, pentru gazde, în minutul 60, făcând 3-1. Arne Slot a efectuat imediat trei schimbări, apoi a venit şi a patra schimbare, forţată de o accidentare, dar golul a venit abia în minutul 89, de la Salah.

FC Liverpool a pierdut la Brentford cu 2-3 şi se află la a patra înfrângere consecutivă în campionat, unde a rămas cu 15 puncte şi a căzut până pe locul 6. Brentford este pe poziţia a zecea, cu 13 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
11:52
Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc
11:52
Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: “Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri”
11:28
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!
11:06
Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială
10:24
Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali
9:49
Antonio Conte, cuvinte tari pentru Cristi Chivu şi Inter: “Ca antrenor, nu aş permite aşa ceva. Asta e diferenţa dintre noi”
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Mexicului. Cursa începe la 21:45 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 4 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene