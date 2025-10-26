Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League! - Antena Sport

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot (47 de ani), a recunoscut că înfrângerea surprinzătoare cu Brentford, 2-3, este în topul celor mai ruşinoase eşecuri ale sale de când a preluat campioana Angliei.

Înfrângerea cu Brentford a fost a 4-a la rând pentru Liverpool în Premier League. Ea vine după ce “cormoranii” se distraseră cu Eintracht Frankfurt în Liga Campionilor, învingând-o cu 5-1.

Arne Slot a recunoscut că echipa lui nu a avut răspuns la tactica bună a lui Brentford

Slot a remarcat tactica lui Brentford. „Echipele au un anumit stil de joc împotriva noastră, ceea ce este o strategie foarte bună”, a declarat Arne Slot, adăugând: „Nu am găsit încă un răspuns, iar faptul că suntem conduşi cu 1-0 nu ne ajută”.

„Sunt o echipă foarte bună la câștigarea duelurilor (n.r: Brentford), trebuie să le recunoști meritul pentru asta. De asemenea, este dificil să câștigi un meci dacă balanța loviturilor libere este în favoarea lor”, a precizat Arne Slot.

„Brentford este cunoscută pentru că e foarte bună la fazele fixe, dar are, în opinia mea, şi un contraatac fantastic”, a mai declarat Arne Slot.