Ruben Amorim nu se "îmbată cu apă rece" după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi - Antena Sport

Ruben Amorim nu se “îmbată cu apă rece” după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 10:43

Ruben Amorim, pe banca lui Man. United / Profimedia

Ruben Amorim rămâne cu picioarele pe pământ, după ce Manchester United a învins-o cu 2-1 pe Chelsea în etapa a 5-a din Premier League. În ciuda victoriei, antrenorul portughez a ținut să aducă aminte de cum echipa sa a fost învinsă de Grimbsy Town în Cupa Ligii.

Amorim a mai vorbit și de cum ar trebui să profite elevii săi de pe urma rezultatului de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, prompt după succesul cu Chelsea

Managerul care a adus a doua victorie din acest sezon a lui Manchester United a ținut să nu intre în vreo polemică legată de subiectul criticilor aduse la adresa echipei. Portughezul le-a dat dreptate celor care îi contestă elevii și a ținut să menționeze că victoria din derby-ul cu Chelsea reprezintă doar trei puncte de pe urma cărora trebuie să construiască și mai multe.

Nu e vorba de asta (n.r. întrebat dacă victoria e un rezultat pentru critici). Oamenii nu au multe lucruri bune de zis despre echipa noastră și rezultatele noastre. Înțeleg asta. Eu nu am ce să le spun criticilor, au dreptate în majoritatea timpului. Am câștigat însă și e un lucru bun pentru noi.

Acum e momentul să ne luăm avânt. Am meritat să câștigăm, e doar o victorie și trebuie să ne gândim la următoarea. Pur și simplu, Manchester United a câștigat un meci acasă, doar atât. Trei puncte, încercăm să ne luăm avânt.

Nu trebuie să uităm că suferim mult când nu suntem în top, la maximum în toate aspectele. Putem pierde cu Grimsby, putem câștiga în fața oricărei echipe“, a spus portughezul după meci, potrivit dailymail.co.uk.

United a învins-o aseară pe Chelsea la capătul unui meci cu de toate, încheiat cu scorul de 2-1. Bruno Fernandes și Casemiro au marcat pentru “diavolii roșii”, iar golul lui Trevoh Chalobah a păstrat dramatismul până la final. Sanchez, de la londonezi, respectiv Casemiro, au fost eliminați în prima repriză.

