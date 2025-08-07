Scrisoarea de "adio" a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS - Antena Sport

Închide meniul
Scrisoarea de "adio" a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS

Scrisoarea de "adio" a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS

Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 12:05

Scrisoarea de adio a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS

Heung-min Son, la ultimul meci pentru Tottenham / Profimedia

Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de “adio” al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut.

Ultimul meci jucat de Son în tricoul lui Spurs a fost un amical disputat contra celor de la Newcastle, meci care a fost transmis LIVE în AntenaPLAY.

Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son

Seara trecută, Tottenham a postat un videoclip cu Heung-min Son, în care jucătorul de 33 de ani își rostește scrisoarea de “adio” față de echipa pentru care a adunat 454 de partide. Montajul suprinde diverse momente din perioada sud-coreeanului în tricoul alb, iar fotbalistul face referire în discursul său la celebrarea sa faimoasă, în care imită gestul unui fotograf cu aparatul său foto.

Son le-a adus aminte suporterilor de pe Tottenham Stadium și despre clipele petrecute și performanțele înregistrate de-a lungul celor 10 ani alături de formația din nordul Londrei.

Dragi suporteri ai lui Spurs, sunteți mereu în fotografiile mele. De fiecare dată când celbrez, îmi creez o amintire alături de voi. E momentul nostru. Eu iau cadrul, astfel încât să nu uit. M-ați primit în nordul Londrei, m-ați văzut cum am crescut.

Momente frumoase: Gheata de Aur (n.r. din Premier League), trofeul Puskas, ați fost acolo. Când am suferit, ați fost acolo. Ați rămas alături de minte, iar eu alături de voi. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi căpitanul acestei echipe, dar am visat dintotdeauna că voi câștigat ceva pentru noi.

Am cucerit Europa League, o meritați din plin. Mulțumesc pentru acești ani. Păstrați fiecare fotografie. Ați fost mereu în cadru. Mulțumesc, cu dragoste, Sonny“, a spus Heung-min Son.

După postarea acestui videoclip, Spurs au mai publicat două mesaje ale lui Son, încă unul pentru suporteri, iar ultimul pentru coechipierii săi. Fotbalistul de 33 de ani va pleca de la Tottenham la Los Angeles FC în schimbul a 22,5 milioane de euro, devenind astfel cel mai scump transfer din istoria MLS.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 5 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 6 Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și “imnul golanilor”
