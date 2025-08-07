Scrisoarea de "adio" a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS - Antena Sport

Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de “adio” al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut.

Ultimul meci jucat de Son în tricoul lui Spurs a fost un amical disputat contra celor de la Newcastle, meci care a fost transmis LIVE în AntenaPLAY.

Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son

Seara trecută, Tottenham a postat un videoclip cu Heung-min Son, în care jucătorul de 33 de ani își rostește scrisoarea de “adio” față de echipa pentru care a adunat 454 de partide. Montajul suprinde diverse momente din perioada sud-coreeanului în tricoul alb, iar fotbalistul face referire în discursul său la celebrarea sa faimoasă, în care imită gestul unui fotograf cu aparatul său foto.

Son le-a adus aminte suporterilor de pe Tottenham Stadium și despre clipele petrecute și performanțele înregistrate de-a lungul celor 10 ani alături de formația din nordul Londrei.

“Dragi suporteri ai lui Spurs, sunteți mereu în fotografiile mele. De fiecare dată când celbrez, îmi creez o amintire alături de voi. E momentul nostru. Eu iau cadrul, astfel încât să nu uit. M-ați primit în nordul Londrei, m-ați văzut cum am crescut.