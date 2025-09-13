Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: "Nu l-am văzut de la începutul sezonului" - Antena Sport

Închide meniul
Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: “Nu l-am văzut de la începutul sezonului”

13 septembrie 2025, 12:41

Raheem Sterling / Profimedia

Antrenorul formaţiei Chelsea, Enzo Maresca, a declarat că nu i-a văzut pe Raheem Sterling şi Axel Disasi de la începutul sezonului şi că aceştia vor rămâne în „echipa de rezervă”.

Italianul a confirmat că cei doi vor continua să folosească un teren, o sală de sport şi un vestiar diferite de restul echipei principale, pe o perioadă nedeterminată.

Raheem Sterling, situaţie incredibilă la Chelsea: “Se antrenează la ore diferite şi pe un teren diferit”

Nici atacantul Sterling, nici fundaşul francez Disasi nu au reuşit să se transfere de la Stamford Bridge înainte de închiderea perioadei de transferuri.

„Sunt jucători ai Chelsea, dar în acest moment se antrenează separat şi planul este să continuăm în acest fel. De la începutul sezonului, nu i-am văzut pe niciunul dintre ei. Nu l-am văzut pe Axel sau pe Raheem. Se antrenează la ore diferite şi pe un teren diferit. Nu i-am văzut de la începutul sezonului”, a spus Maresca.

Sterling, în vârstă de 30 de ani, a fost reticent să se alăture în această vară vreuneia dintre echipele din Liga Campionilor, Juventus sau Bayer Leverkusen. Motivul său a fost că dorea să se alăture unui alt club londonez pentru a rămâne aproape de familie.

El a petrecut sezonul trecut împrumutat la Arsenal, dar Gunners nu au fost interesaţi să-l transfere definitiv. Nu au existat oferte din partea Fulham, Crystal Palace sau West Ham, în ciuda încurajărilor din partea Chelsea, iar salariul său de 325.000 de lire sterline pe săptămână, cel mai mare din club, a fost probabil un obstacol major.

Între timp, Disasi, în vârstă de 27 de ani, a suscitat un interes puternic din partea echipelor Sunderland, Bournemouth şi West Ham, dar toate cele trei transferuri au eşuat, deoarece el a insistat să se întoarcă la fosta sa echipă, Monaco, lucru care nu s-a concretizat.

Disasi, care a petrecut a doua jumătate a sezonului trecut împrumutat la Aston Villa, a declarat într-un interviu acordat canalului YouTube Carre că este în formă şi disponibil să joace dacă va fi solicitat.

Sterling, Disasi şi atacantul David Datro Fofana au fost înregistraţi în lotul Chelsea pentru Premier League, care a fost anunţat vineri.

14:41
