Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: "Nu l-am văzut de la începutul sezonului" - Antena Sport

Antrenorul formaţiei Chelsea, Enzo Maresca, a declarat că nu i-a văzut pe Raheem Sterling şi Axel Disasi de la începutul sezonului şi că aceştia vor rămâne în „echipa de rezervă”.

Italianul a confirmat că cei doi vor continua să folosească un teren, o sală de sport şi un vestiar diferite de restul echipei principale, pe o perioadă nedeterminată.

Raheem Sterling, situaţie incredibilă la Chelsea: “Se antrenează la ore diferite şi pe un teren diferit”

Nici atacantul Sterling, nici fundaşul francez Disasi nu au reuşit să se transfere de la Stamford Bridge înainte de închiderea perioadei de transferuri.

„Sunt jucători ai Chelsea, dar în acest moment se antrenează separat şi planul este să continuăm în acest fel. De la începutul sezonului, nu i-am văzut pe niciunul dintre ei. Nu l-am văzut pe Axel sau pe Raheem. Se antrenează la ore diferite şi pe un teren diferit. Nu i-am văzut de la începutul sezonului”, a spus Maresca.

Sterling, în vârstă de 30 de ani, a fost reticent să se alăture în această vară vreuneia dintre echipele din Liga Campionilor, Juventus sau Bayer Leverkusen. Motivul său a fost că dorea să se alăture unui alt club londonez pentru a rămâne aproape de familie.