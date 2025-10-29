Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român - Antena Sport

Thomas Frank a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea lui Radu Drăgușin, care a început să facă antrenamente alături de colegii de la Tottenham după ce a stat aprope opt luni pe bară din cauza accidentării la ligamentele încrucișate. Jucătorul de 23 de ani este așteptat și la echipa națională, unde a fost pus pe lista preliminară a stranierilor de către Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din noiembrie.
Frank a declarat că Drăgușin s-a “reintegrat complet” în sesiunile de antrenament și a vorbit și despre cât de complicată a fost problema medicală a românului. În plus, tehnicianul nord-londonezilor a anunțat și când ar putea să îl introducă din nou în teren pe “Dragon”.
Ce plănuiește Thomas Frank pentru Radu Drăgușin
Managerul lui Tottenham a precizat că Drăgușin e aproape să reintre în ritmul echipei și că are în plan să organizeze un amical în care să îl folosească pe român. Astfel, stoperul ar urma să facă primii pași pe gazon în tricoul englezilor în cadrul unui meci de pregătire.
“Merge bine. S-a integrat complet acum în antrenamente. O ruptură de ligament incrucișat este atât de… nu e complicată, dar e atât de serioasă, pentru că stai pe bară nouă luni, deci trebuie să aduni masă musculară la genunchi și așa mai departe.
E cu siguranță aproape de a fi implicat (n.r. în ritmul echipei). Asta e probabil. Cred că plănuim să îl jucăm într-un amical aici, din ce înțeleg eu“, a spus Thomas Frank, potrivit jurnalistului Chris Cowlin.
Thomas Frank has confirmed that Radu Dragusin could be in contention to play after the November international break…
“It’s going well. He’s fully integrated into training now. Because an ACL is such a… it’s not tricky but it’s such a big injury, because you’re out for nine… pic.twitter.com/NSxcDtbWoj
— Chris Cowlin (@ChrisCowlin) October 29, 2025
Sursa citată anterior, care deține și un podcast dedicat fanilor lui Tottenham, a precizat că Drăgușin ar putea să joace din nou în meciurile oficiale ale lui Tottenham după pauza provocată de meciurile naționalelor din noiembrie. Astfel, prezența fundașului la “dubla” cu Bosnia și San Marino rămâne una incertă, mai ales că unele publicații transmis informația că Thomas Frank și-ar dori să organizeze acel amical chiar în perioada în care România s-ar lupta pentru ultima șansă la Mondial direct din preliminarii.
