Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român

Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 11:37

Comentarii
Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român

Radu Drăgușin, în timpul unui antrenament / Profimedia

Thomas Frank a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea lui Radu Drăgușin, care a început să facă antrenamente alături de colegii de la Tottenham după ce a stat aprope opt luni pe bară din cauza accidentării la ligamentele încrucișate. Jucătorul de 23 de ani este așteptat și la echipa națională, unde a fost pus pe lista preliminară a stranierilor de către Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din noiembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Frank a declarat că Drăgușin s-a “reintegrat complet” în sesiunile de antrenament și a vorbit și despre cât de complicată a fost problema medicală a românului. În plus, tehnicianul nord-londonezilor a anunțat și când ar putea să îl introducă din nou în teren pe “Dragon”.

Ce plănuiește Thomas Frank pentru Radu Drăgușin

Managerul lui Tottenham a precizat că Drăgușin e aproape să reintre în ritmul echipei și că are în plan să organizeze un amical în care să îl folosească pe român. Astfel, stoperul ar urma să facă primii pași pe gazon în tricoul englezilor în cadrul unui meci de pregătire.

Merge bine. S-a integrat complet acum în antrenamente. O ruptură de ligament incrucișat este atât de… nu e complicată, dar e atât de serioasă, pentru că stai pe bară nouă luni, deci trebuie să aduni masă musculară la genunchi și așa mai departe.

E cu siguranță aproape de a fi implicat (n.r. în ritmul echipei). Asta e probabil. Cred că plănuim să îl jucăm într-un amical aici, din ce înțeleg eu“, a spus Thomas Frank, potrivit jurnalistului Chris Cowlin.

Reclamă
Reclamă

Sursa citată anterior, care deține și un podcast dedicat fanilor lui Tottenham, a precizat că Drăgușin ar putea să joace din nou în meciurile oficiale ale lui Tottenham după pauza provocată de meciurile naționalelor din noiembrie. Astfel, prezența fundașului la “dubla” cu Bosnia și San Marino rămâne una incertă, mai ales că unele publicații transmis informația că Thomas Frank și-ar dori să organizeze acel amical chiar în perioada în care România s-ar lupta pentru ultima șansă la Mondial direct din preliminarii.

Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberantSuma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
Fanatik.ro
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
12:14
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei”
12:11
Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui”
12:07
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă”
11:48
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini”
10:47
Pierdere uriaşă pentru Dinamo. Jucătorul care ar putea fi OUT până la finalul anului
10:47
Tensiuni la adversara FCSB-ului din Europa League. Niciun jucător n-a scăpat de sancțiunile conducerii
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 4 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 5 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 6 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”