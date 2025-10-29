Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român - Antena Sport

Thomas Frank a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea lui Radu Drăgușin, care a început să facă antrenamente alături de colegii de la Tottenham după ce a stat aprope opt luni pe bară din cauza accidentării la ligamentele încrucișate. Jucătorul de 23 de ani este așteptat și la echipa națională, unde a fost pus pe lista preliminară a stranierilor de către Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din noiembrie.

Frank a declarat că Drăgușin s-a “reintegrat complet” în sesiunile de antrenament și a vorbit și despre cât de complicată a fost problema medicală a românului. În plus, tehnicianul nord-londonezilor a anunțat și când ar putea să îl introducă din nou în teren pe “Dragon”.

Ce plănuiește Thomas Frank pentru Radu Drăgușin

Managerul lui Tottenham a precizat că Drăgușin e aproape să reintre în ritmul echipei și că are în plan să organizeze un amical în care să îl folosească pe român. Astfel, stoperul ar urma să facă primii pași pe gazon în tricoul englezilor în cadrul unui meci de pregătire.

“Merge bine. S-a integrat complet acum în antrenamente. O ruptură de ligament incrucișat este atât de… nu e complicată, dar e atât de serioasă, pentru că stai pe bară nouă luni, deci trebuie să aduni masă musculară la genunchi și așa mai departe.

E cu siguranță aproape de a fi implicat (n.r. în ritmul echipei). Asta e probabil. Cred că plănuim să îl jucăm într-un amical aici, din ce înțeleg eu“, a spus Thomas Frank, potrivit jurnalistului Chris Cowlin.