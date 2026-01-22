Xabi Alonso are șanse mici să ajungă la Tottenham. De ce echipa lui Radu Drăgușin l-a scos din calcule - Antena Sport

Xabi Alonso este în prezent liber de contract după ce s-a despărțit de Real Madrid ca urmare a înfrângerii din Supercupa Spaniei contra Barcelonei, însă antrenorul basc a fost constant asociat cu diverse echipe în această perioadă. Una dintre ele a fost chiar Tottenham, echipa pentru care evoluează Radu Drăgușin, însă jurnaliștii englezi au dezvăluit recent că fostul mijlocaș nu mai e o variantă așa fezabilă dintr-un anumit motiv.

Xabi Alonso a rămas fără echipă în această iarnă, iar imediat după plecarea de la Real Madrid, numele său a fost asociat cu echipe precum Liverpool, Tottenham, Eintracht Frankfurt și altele. Dintre cluburile menționate anterior, londonezii au apărut pe listă ținând cont de situația sensibilă în care se află Thomas Frank în prezent la club.

De ce Xabi Alonso are șanse mici să ajungă la Tottenham

Tehnicianul danez nu a avut momentan impactul dorit la Tottenham, echipa fiind pe locul 14 în Premier League, la nouă puncte distanță de locurile de UCL. În plus, la cel mai recent meci disputat în campionat, propriii fani i-au cântat “vei fi dat afară dimineața“, astfel că Frank se află pe un butoi de pulbere.

Aceste detalii au făcut conducerea londoneză să se gândească la posibili înlocuitori, iar pe lista lor a apărut și Xabi Alonso. Totuși, șansele ca formația din Anglia să semneze cu antrenorul basc sunt mici, pentru că tehnicianul nu își dorește să mai preia nicio echipă până în vară, iar Spurs nu îl mai văd drept o soluție fezabilă, potrivit celor de la The Times, citați de Mundo Deportivo.

Cel mai probabil, în cazul în care Tottenham se va decide să îl demită pe Frank, o va face în iarnă, motiv pentru care planul englezilor nu se potrivește cu cel de viitor pe care îl are Xabi. Cu siguranță, fostul antrenor de pe Bernabeu vrea să ia un proiect de la 0 și nu din mers, aceasta fiind explicația pentru care a ales să nu semneze cu vreun club la jumătatea sezonului.