"Acum e mai dificil". Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri - Antena Sport

Radu Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în această iarnă, iar echipele care au fost asociate cel mai mult cu transferul său au fost AS Roma și RB Leipzig. Recent, antrenorul italienilor, Gian Piero Gasperini, a fost întrebat de jurnaliștii italieni de perioada de mercato a formației sale și a oferit un răspuns tranșant.

Radu Drăgușin a fost asociat în ultima vreme cu o plecare de la Tottenham, în contextul în care fundașul român și-a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de teren aproape un an și rolul său la echipa londoneză nu e unul atât de important. Thomas Frank, antrenorul formației din Premier League, are trei opțiuni de fundași centrali înaintea “tricolorului”, mai exact Micky van de Ven, Cristian Romero (titularii) și Kevin Danso (principala rezervă de pe post).

Ce a spus Gian Piero Gasperini despre transferuri

Echipa care s-a interesat cel mai mult de serviciile lui Drăgușin a fost AS Roma, care a și trimis o ofertă de împrumut a jucătorului, refuzată însă de londonezi. Momentan, discuțiile dintre capitolini și Spurs s-au împotmolit, iar pe fir a intrat și RB Leipzig, însă stoperul își dorește mai degrabă o revenire în Serie A.

Gian Piero Gasperini, tehnicianul capitolonilor, a fost întrebat după meciul pierdut în Cupa Italiei cu Torino, scor 2-3, despre situația din această perioadă de mercato a propriei formații. Fără să dea vreun nume de jucător, antrenorul de 67 de ani a recunoscut că echipa sa are nevoie de întăriri.

“Mă așteptam la mai multă susținere în perioada de mercato din iulie și august, dar acum e mai dificil. Avem lipsuri în anumite zone, asta e clar, dar am avut un sezon bun până acum și vrem să continuăm în ritmul ăsta“, a spus Gasperini, potrivit gazzetta.it.