AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă - Antena Sport

Situația posibilului transfer al lui Radu Drăgușin de la Tottenham este discutată inclusiv în presa de cel mai înalt nivel. Recent, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat cele mai importante zvonuri în această perioadă de mercato și pe listă s-a aflat și fundașul român, care e asociat în continuare cu venirea la AS Roma.

Radu Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în iarnă, în contextul în care fundașul român și-a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de teren aproape un an și rolul său la echipa londoneză nu e unul atât de important.

Thomas Frank, antrenorul formației din Premier League, are trei opțiuni de fundași centrali înaintea “tricolorului”, mai exact Micky van de Ven, Cristian Romero (titularii) și Kevin Danso (principala rezervă de pe post).

Radu Drăgușin, dorit în continuare de AS Roma

Echipa care s-a interesat cel mai mult de serviciile fundașului român a fost AS Roma, care a și trimis o ofertă de împrumut refuzată însă de londonezi. Deși momentan discuțiile dintre cele două echipe s-au împotmolit, capitolinii nu vor să se reorienteze spre alt stoper și rămân pe “pista” Drăgușin, care e prima opțiune a lui Gian Piero Gasperini, conform italienilor de la gazzetta.it.

“În ceea ce privește fundașiii, prima opțiune a lui Roma rămâne Radu Drăgușin. Tottenham a primit o ofertă de împrumut pe jumătate de sezon cu obligativitate de cumpărare dacă echipa se califică în Champions League, dar în ultimele ore, Leipzig au făcut o mișcare importantă în speranța de a obține semnătura fundașului central“.