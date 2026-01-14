Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă

AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă

Andrei Nicolae Publicat: 14 ianuarie 2026, 14:42

Comentarii
AS Roma nu renunță la Radu Drăgușin! Anunțul italienilor după ce Tottenham a refuzat prima ofertă

Radu Drăguşin în primul meci jucat pentru Tottenham din ianuarie / Instagram Tottenham

Situația posibilului transfer al lui Radu Drăgușin de la Tottenham este discutată inclusiv în presa de cel mai înalt nivel. Recent, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat cele mai importante zvonuri în această perioadă de mercato și pe listă s-a aflat și fundașul român, care e asociat în continuare cu venirea la AS Roma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în iarnă, în contextul în care fundașul român și-a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de teren aproape un an și rolul său la echipa londoneză nu e unul atât de important.

Thomas Frank, antrenorul formației din Premier League, are trei opțiuni de fundași centrali înaintea “tricolorului”, mai exact Micky van de Ven, Cristian Romero (titularii) și Kevin Danso (principala rezervă de pe post).

Radu Drăgușin, dorit în continuare de AS Roma

Echipa care s-a interesat cel mai mult de serviciile fundașului român a fost AS Roma, care a și trimis o ofertă de împrumut refuzată însă de londonezi. Deși momentan discuțiile dintre cele două echipe s-au împotmolit, capitolinii nu vor să se reorienteze spre alt stoper și rămân pe “pista” Drăgușin, care e prima opțiune a lui Gian Piero Gasperini, conform italienilor de la gazzetta.it.

În ceea ce privește fundașiii, prima opțiune a lui Roma rămâne Radu Drăgușin. Tottenham a primit o ofertă de împrumut pe jumătate de sezon cu obligativitate de cumpărare dacă echipa se califică în Champions League, dar în ultimele ore, Leipzig au făcut o mișcare importantă în speranța de a obține semnătura fundașului central“.

Reclamă
Reclamă

Recent, antrenorul de la AS Roma a discutat și el despre mercato-ul de iarnă al echipei sale și a declarat că este mai dificil să aducă jucătorii doriți în prezent. Formația din capitala Italiei se află pe locul 5 în Serie A, la patru puncte de liderul Inter Milano, dar și cu un meci în plus față de formația lui Cristi Chivu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Observator
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
17:08
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului
16:58
Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid
16:50
Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic
16:36
Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean”
16:30
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja”
16:07
Dinamo poate da lovitura! Ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”