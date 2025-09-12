Ce mesaj i-a transmis Adrian Mutu lui Cristi Chivu, înainte de primul mare derby al lui Inter din acest sezon - Antena Sport

Adrian Mutu i-a transmis un scurt mesaj lui Cristi Chivu, înainte ca Inter să dispute primul derby al acestui sezon de Serie A. Sâmbătă, formaţia antrenorului român se va deplasa la Torino, pentru confruntarea cu Juventus.

Adrian Mutu a declarat că are mare încredere în abilităţile de antrenor ale fostului său coechipier de la echipa naţională, Cristi Chivu.

Ce mesaj i-a transmis Adrian Mutu lui Cristi Chivu, înainte Juventus – Inter

“Briliantul” a subliniat că Chivu a făcut un pas uriaş în vară, atunci când a lăsat-o pe Parma pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi pe banca lui Inter. Mutu consideră însă şi faptul că antrenorul nerazzurrilor are nevoie de timp pentru a se acomoda cu noua echipă.

“Chivu a arătat lucruri importante câte timp a lucrat la echipa de tineret a lui Inter, apoi a mers la Parma. E un salt uriaș pentru el. Cu siguranță poate deveni pregătit pentru Inter, însă va fi nevoie de timp. Am încredere în capacitatea lui”, a declarat Adrian Mutu, conform tuttosport.com.

Inter a obţinut o victorie categorică în prima etapă de Serie A, scor 5-0 cu Torino. Ulterior, în runda secundă, echipa antrenată de Cristi Chivu a fost învinsă pe teren propriu de Udinese, scor 1-2.