Chivu are planuri mari la Inter. Primii doi jucători pe care i-a cerut conducerii

Presa din Italia a anunțat astăzi că Inter Milano îi va prelungi contractul lui Cristi Chivu, cel care este la un pas să devină primul antrenor român care cucerește un titlu într-un dintre cele mai tari 5 campionate ale Europei.

Chivu va avea salariu de 2 ori mai mare și va deveni manager. Astfel, el are un cuvânt de spus și în ceea ce privește strategia pe piața transferurilor, iar Gazzetta dello Sport scrie că are deja doi oameni pe listă.

Chivu schimbă defensiva

Vara lui 2026 va fi una de reconstrucție a defensivei pentru Cristi Chivu. Asta în condițiile în care trei veterani care au fost extrem de importanți pentru Inter în ultimii ani urmează să plece. Mateo Darmian, Francesco Acerbi și Stefan de Vrij își încheie contractele. Desigur, și situația lui Bastoni rămâne una care ridică semne de întrebare.

Astfel, Chivu a stabilit primele două ținte pentru mercato: Tarik Muharemović și Marco Palestra. Fundașul bosniac este unul dintre cei mai apreciați tineri fundași din Serie A. Bosniacul de 23 de ani este dorit și de Juventus, însă Gazzetta scrie că fundașul care va prinde și Mondialul cu naționala Bosniei preferă să meargă la Inter. Însă Sassuolo nu are de gând să renunțe la el cu ușurință și cere 25 de milioane de euro.

Și mai scump este Marco Palestra. Italianul de 21 de ani a „explodat” în acest sezon la Cagliari, acolo unde este împrumutat de Atalanta. Iar aceștia cer nu mai puțin de 40 de milioane de euro pentru fundașul dreapta, cel care poate fi înlocuitorul pe termen lung la Inter pentru Dumfries.