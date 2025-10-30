Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: "Pierdere de timp" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte, după eşecul lui Inter cu Napoli, scor 1-3, din runda trecută de Serie A. Antrenorul român le-a oferit o replică fermă italienilor.

Întregul moment tensionat dintre cei doi antrenori a apărut după meciul direct, când Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, a ieşit la atac şi a criticat deciziile de arbitraj. Conte a replicat şi a transmis că un conducător de echipă nu ar trebui să facă astfel de afirmanţii: “Ca antrenor, eu nu i-aş fi permis unuia dintre conducători să facă asta”, a declarat antrenorul lui Napoli, la momentul respectiv.

Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica

După victoria categorică a lui Inter cu Fiorentina, scor 3-0, din această etapă de Serie A, Cristi Chivu a fost întrebat de jurnaliştii italieni despre “zgomotul” făcut de adversari. Antrenorul român a subliniat faptul că nu este interesat de ceea ce spun alţii, aluzie şi la declaraţiile făcut de Antonio Conte.

“Nu-mi pasă, nu acord importanță la ce se spune, e o pierdere de timp. Eu mă concentrez la acest proiect, iar împreună cu cei din staff încercăm să umplem acele goluri fizice sau mentale pe care le au jucătorii noștri. De asta ne pasă și doar de asta”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia.

“Diferenţa dintre noi, Inter şi Napoli, este că în aceste momente, un conducător apare în faţa camerelor, unde apar şi eu. Cred că o echipă mare ar trebui să se întrebe care sunt motivele reale pentru o înfrângere, şi nu să facă referire doar la greşelile altora, pentru că atunci obţin scuze pentru echipă şi pentru jucători.