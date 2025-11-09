Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: "Să ceară mereu mai mult de la el!" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: "Să ceară mereu mai mult de la el!"

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: “Să ceară mereu mai mult de la el!”

Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: “Să ceară mereu mai mult de la el!”

Publicat: 9 noiembrie 2025, 12:19

Cristi Chivu a primit un mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola: Să ceară mereu mai mult de la el!

Cristi Chivu. pe banca lui Inter - Profimedia Images

Sandro Mazzola, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Interului, a vorbit despre Cristi Chivu şi situaţia echipei sale de suflet, la împlinirea vârstei de 83 de ani, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport.

Chivu are obiectivul de a face uitat finalul de sezon anterior, unul în care nerazzurrii au luptat până la final peste cele trei trofee, campionat, Cupa Italiei şi Champions League, şi le-au pierdut pe toate trei.

Cristi Chivu, mesaj clar de la uriaşul Sandro Mazzola

Până acum, antrenorul de 45 de ani e în grafic: în campionat, Inter e pe 3, la un singur punct de liderul Roma. În Champions League are maximum de puncte după primele patru runde din grupa principală, performanţă cu care se mai pot lăuda doar Bayern Munchen şi Arsenal. Mazzola vrea şi mai mult de la Chivu şi speră ca Lautaro Martinez să ridice deasupra capului trofeul Ligii.

“Cristi Chivu să nu se mulțumească niciodată cu ce are. Să ceară mereu mai mult de la el și de la jucători. Chivu este serios, pregătit și foarte umil. A fost un jucător pe care l-am apreciat mult și sunt convins că poate avea o carieră mare și ca antrenor.

Sper ca Lautaro va ridica într-o zi acest trofeu binecuvântat, care îţi schimbă cariera. Este un căpitan adevărat, aşa cum am fost şi eu. Ştie cum să îi facă pe colegi să îi iubească la momentul potrivit şi asta poate face diferenţa”, a spus marele Mazzola, pentru Gazzetta dello Sport.

Sandro Mazzola e unul dintre marii jucători ai Italiei, fiind cvadruplu campion în Serie A cu Inter, alături de care a câştigat şi primele două Ligi ale Campionilor din istoria clubului. De asemenea, mijlocaşul ofensiv a cucerit şi două Cupe Intercontinentale. Alături de Squadra Azzurra, a devenit campion european în 1968, fiind şi vicecampion mondial în 1970.

