Cristi Chivu a primit "votul de încredere" de care avea nevoie: "Întruchipează profesionalismul" - Antena Sport

Cristi Chivu a primit "votul de încredere" de care avea nevoie: "Întruchipează profesionalismul"

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a primit “votul de încredere” de care avea nevoie: “Întruchipează profesionalismul”

Cristi Chivu a primit “votul de încredere” de care avea nevoie: “Întruchipează profesionalismul”

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 12:53

Cristi Chivu a primit votul de încredere de care avea nevoie: Întruchipează profesionalismul

Cristi Chivu, pe banca lui Inter Milano / Profimedia

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, l-a lăudat pe Cristi Chivu după un start de sezon în care românul a fost și contestat. Conducătorul “nerazzurilor” a remarcat profesionalismul fostului tehnician de la Parma și a recunoscut că e nevoit să îi acorde timp pentru a-l lăsa să facă performanță.

După primele cinci meciuri oficiale din noul sezon, Interul lui Chivu are trei victorii și două eșecuri, ambele în campionat.

Cristi Chivu, lăudat de “Beppe” Marotta

Odată cu cele două înfrângeri pe care Inter le-a suferit cu românul pe bancă, acesta a început să fie criticat de diverse personaje din fotbal. Deși unele voci au vorbit inclusiv despre o posibilă demitere a lui Chivu, Giuseppe Marotta, omul care poate lua o astfel de decizie, a oferit asigurări că acest lucru nu se va întâmpla prea curând, el fiind optimist cu planul antrenorului său.

Sunt foarte mulțumit de Cristi Chivu. Nu poți evalua un antrenor după o lună și jumătate de muncă. Chivu este cu adevărat un antrenor care întruchipează profesionalismul la nivel înalt.

Trebuie să-i acorzi timp. În viața sa privată și, prin urmare, în viața de zi cu zi, are o metodă de lucru foarte modernă, care este apreciată de toți jucătorii, bazată pe o etică de muncă excelentă. Așadar, sunt absolut optimist.

(n.r. care este principala calitate a lui Chivu?) Este o persoană foarte inteligentă și cu multe cunoștințe. Se perfecționează pe zi ce trece. Mi-e greu să-mi exprim părerea despre cineva care își face treaba cu demnitate și mare pricepere“, a spus președintele milanezilor, potrivit tuttomercatoweb.com.

Inter urmează să joace în această seară în etapa a cincea din Serie A, contra celor de la Cagliari.

