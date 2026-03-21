Cristi Chivu a rupt tăcerea, după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Nu putem controla greșelile altora”

Inter va juca în deplasare în această etapă de Serie A, echipa antrenată de Cristi Chivu urmând să înfrunte Fiorentina. Tehnicianul român va fi suspendat pentru acest joc, după ce a fost eliminat în remiza cu Atalanta.

La conferința de presă premergătoare partidei, Chivu a explicat de ce nu a venit nicio reacție din dreptul clubului, ca urmare a incidentelor de arbitraj de la disputa din etapa precedentă.

Cristi Chivu a trăit intens partida în care Inter a remizat pe teren propriu cu Atalanta, tehnicianul român fiind eliminat pentru proteste, după ce a acuzat absența VAR la faza prin care oaspeții restabiliseră egalitatea.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Fiorentina, Chivu a explicat de ce s-a luat decizia la nivel de club să nu se reacționeze și a confirmat și absența lui Bastoni pentru disputa de duminică.

„Am luat decizia împreună din cauza lucrurilor care s-au întâmplat. Prefer să vorbesc despre fotbal, nu despre scuze. Am făcut erori în acel meci, atât tehnic, cât și tactic. Ne-am pus niște întrebări, fără scuze. Nu putem controla greșelile altora. Echipa e într-o formă bună înainte de meci, suntem pregătiți.