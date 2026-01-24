Cristi Chivu face scut în jurul jucătorului scos în minutul 34 al partidei cu Pisa: „Este patrimoniul nostru” - Antena Sport

Cristi Chivu nu a avut parte de un meci deloc ușor pe teren propriu contra celor de la Pisa, asta deși scorul final a fost de 6-2 în favoarea celor de la Inter.
Tehnicianul român a arătat încă o dată că are autoritate, atunci când a luat decizia de a-l scoate de pe teren în minutul 34 pe Luis Henrique, la scorul de 2-0 în favoarea oaspeților.
Cristi Chivu a explicat de ce l-a schimbat pe Luis Henrique
Inter – Pisa a fost startul perfect de etapă în Serie A, având în vedere faptul că jocul a fost unul spectaculos, cu o revenire incredibilă a vicecampioanei Italiei, dar și cu opt goluri.
Cristi Chivu a demonstrat încă o dată că este principalul șef la Inter, după ce a luat decizia de a-l schimba în minutul 34 pe Luis Enrique. Decizia s-a dovedit a fi una câștigătoare, dar acesta a ținut să explice situația la conferința de presă.
„Schimbarea e explicată de cum am citit eu jocul nostru de atac, calitatea centrărilor pe care le dădeam când adversarul se apăra foarte jos.
La 0-2 era nevoie de mai multă calitate, în special în flancul stâng. O să îl apăr mereu pe Luis Henrique, pentru că este patrimoniul nostru. E pur și simplu drept să fac asta pentru ce a arătat până acum, în ciuda etichetelor și zgomotelor apărute în jurul său”.
Cristi Chivu: „Fanii noștri sunt deseori influențați de ce citesc pe rețelele sociale”
„În primul rând, trebuie să-i acordăm timp ca să se adapteze la ce înseamnă să joci pentru o echipă mare. Ne ajută mult în jocul nostru, în procesul nostru de a crește. Îi trebuie doar timp pentru a căpăta încredere de sine, ca să fie mai decisiv în ultimii 20 de metri.
În acest moment doar pentru asta îl putem critica, pentru ce face în ultimii 20 de metri. Altfel, e un jucător foarte dedicat, care ne aduce mult atât tactic, cât și calitativ.
Fanii noștri sunt deseori influențați de ce citesc pe rețelele sociale. Dar trebuie să îl sprijinim cu toții, Luis Henrique este parte din acest grup minunat”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.
