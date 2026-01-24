Cristi Chivu face scut în jurul jucătorului scos în minutul 34 al partidei cu Pisa: „Este patrimoniul nostru” - Antena Sport

Cristi Chivu nu a avut parte de un meci deloc ușor pe teren propriu contra celor de la Pisa, asta deși scorul final a fost de 6-2 în favoarea celor de la Inter.

Tehnicianul român a arătat încă o dată că are autoritate, atunci când a luat decizia de a-l scoate de pe teren în minutul 34 pe Luis Henrique, la scorul de 2-0 în favoarea oaspeților.

Cristi Chivu a explicat de ce l-a schimbat pe Luis Henrique

Inter – Pisa a fost startul perfect de etapă în Serie A, având în vedere faptul că jocul a fost unul spectaculos, cu o revenire incredibilă a vicecampioanei Italiei, dar și cu opt goluri.

Cristi Chivu a demonstrat încă o dată că este principalul șef la Inter, după ce a luat decizia de a-l schimba în minutul 34 pe Luis Enrique. Decizia s-a dovedit a fi una câștigătoare, dar acesta a ținut să explice situația la conferința de presă.

„Schimbarea e explicată de cum am citit eu jocul nostru de atac, calitatea centrărilor pe care le dădeam când adversarul se apăra foarte jos.