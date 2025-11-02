Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat"

Serie A | Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat"

Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 16:32

Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: Sponsorul e puțin supărat”

Cristi Chivu, pe bancă la Verona - Inter 1-2/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona, scor 2-1, în etapa a 10-a din Seria A. Nerazzurrii s-au impus grație autogolului marcat de Frese, în minutul 90+4. 

Cristi Chivu s-a declarat bucuros de victoria echipei sale, care s-a apropiat de liderul Napoli după cele trei puncte acumulate pe terenul Veronei. După zece meciuri jucate, Inter are 21 de puncte, fiind la un punct distanță de primul loc. După autogolul din prelungiri, antrenorul român a sărbătorit pe deplin și transmis că și-a „distrus” uniforma, motiv pentru care sponsorul echipei a fost „puțin supărat”.  

Prima reacție a lui Cristi Chivu după Verona – Inter 1-2 

De asemenea, Cristi Chivu a vorbit și despre Lautaro Martinez, pe care l-a lăudat pentru faptul că este un lider al echipei, subliniind că nu ar trebui să se facă un „caz” pentru faptul că nu a marcat în ultimele meciuri.

(N.r. Despre bucuria de la gol) Mi-am distrus uniforma, sunt în trening acum, sponsorul e puțin supărat. Se întâmplă să câștigi și așa, acceptând faptul că ne-am confruntat cu o echipă dificilă și cu o oportunitate precisă care, uneori, ne-a pus în dificultate. Aceste meciuri sunt mai ușor de pierdut decât de câștigat, așa că atunci când câștigi așa, te bucuri gândindu-te că putea fi și mai rău. 

(N.r. Palombo e arhitecul primului gol?) Fără îndoială, și pentru că eram împotriva. Dacă mergea prost, ar fi marcat pe contraatac, ei având viteză. Dar cu calitatea jucătorilor pe care îi avem, este corect să încerci și aceste lucruri. Le mulțumesc lui Angelo (n.r. Palombo, membru în staff-ul echipei), lui Filippo și celorlalți băieți care se implică pentru a aduce aceste inovații la fazele fixe. Apoi, când ai pe cineva ca Calhanoglu, care pune mingea unde vrea, și pe cineva ca Zielinski, este corect să încerci. Trebuie dat credit lui Palombo pentru ceea ce face și trebuie dat credit întregului staff care studiază și vrea să aducă ceva nou. 

(N.r. Cum se simte Lautaro?) Nu a marcat de o săptămână, la Bruxelles a marcat. Nu trebuie să facem un caz, din punct de vedere al angajamentului și al leadership-ului este un exemplu pentru toată lumea. Nu este ușor să joci la fiecare trei zile, dar nu facem cazuri. În Belgia a marcat și apoi a avut șanse în acest meciuri. Pentru mine contează liderul care este. Nu e o dramă să nu marchezi o săptămână, mai ales pentru el, pentru că muncește mult și se pune în slujba echipei”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it. 

